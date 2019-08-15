Происшествия

29 минут назад

Отремонтированный участок улицы Ильича обновили жесткой аварией

6 857
#Авария #ДТП
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Отремонтированный участок улицы Ильича обновили жесткой аварией

Сегодня в Липецке рядом с домом №10 по улице Ильича столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора». От удара «Приора» перевернулась на крышу. 

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, автомобиль «Лада Приора» двигался по улице Ильича, когда в него врезалась выехавшая с улицы Ленинградской «Мазда». 

На место происшествия прибыла бригада «скорой», врачи госпитализировали пассажира «Приоры» - у него черепно-мозговая травма.

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Примечательно, что этот участок улицы Ильича находился на ремонте и только вчера его открыли для движения. На улице даже не успели развесить все необходимые дорожные знаки.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (6)

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ара асфалтыровщик

6 минут назад
Э барбюр шмардю зачэм сломал?
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ух

15 минут назад
Крассиво!
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Алканы 15-го

16 минут назад
А мы отметим это дело фанфурасами и поревом продавщиц мини-рынка 15 мкр!
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Шуба Дуба.

20 минут назад
Вот и приехали.
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баранов посчитали ?

20 минут назад
даешь хорошие дороги для хороших дураков !
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Житель

20 минут назад
На пустой дороге попали на бабло и остались без авто
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