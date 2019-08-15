29 минут назад
Отремонтированный участок улицы Ильича обновили жесткой аварией
Сегодня в Липецке рядом с домом №10 по улице Ильича столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора». От удара «Приора» перевернулась на крышу.
На место происшествия прибыла бригада «скорой», врачи госпитализировали пассажира «Приоры» - у него черепно-мозговая травма.
Примечательно, что этот участок улицы Ильича находился на ремонте и только вчера его открыли для движения. На улице даже не успели развесить все необходимые дорожные знаки.
ара асфалтыровщик
ух
Алканы 15-го
Шуба Дуба.
баранов посчитали ?
Житель