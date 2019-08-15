Отремонтированный участок улицы Ильича обновили жесткой аварией

Сегодня в Липецке рядом с домом №10 по улице Ильича столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора». От удара «Приора» перевернулась на крышу.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, автомобиль «Лада Приора» двигался по улице Ильича, когда в него врезалась выехавшая с улицы Ленинградской «Мазда».На место происшествия прибыла бригада «скорой», врачи госпитализировали пассажира «Приоры» - у него черепно-мозговая травма.Примечательно, что этот участок улицы Ильича находился на ремонте и только вчера его открыли для движения. На улице даже не успели развесить все необходимые дорожные знаки.