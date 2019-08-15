Происшествия

59 минут назад

На улице Папина заметили окровавленного полуголого мужчину

8 2024
#несчастный случай
На улице Папина заметили окровавленного полуголого мужчину

Полицейские передали его врачам "скорой".

Днем 15 августа в дежурную часть полиции поступило несколько звонков от горожан, которые заметили на улице Папина полуголого мужчину, залитого кровью. Сообщения об окровавленном человеке появились и в соцсетях.



- Полицейские отыскали этого мужчину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он находится в неадекватном состоянии, мужчину передали психиатрической бригаде "скорой помощи".

Никакого оружия у этого человека не нашли. Кровь, вероятно, натекла из ран которые он получил при падении.
8 2024
#несчастный случай

Комментарии (8)

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Гость

1 минуту назад
СТУДГОРОДОК, 26, петушина, твою бредятину никто не читает, так что не надо пыжится сильно а то обсерешься.
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+

11 минут назад
Это Отпетушитель с ума сошел
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valerafromsplus

18 минут назад
Ахах! Днём 15 августа! Сегодня 15,1 Августа!
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СТУДГОРОДОК, 26

19 минут назад
Алка не унимается, и нанимает шпану разобраться с соседом. Она уже выставляла в кустах 10 человек в трико и наколках, указывая с балкона на идущего соседа. Но те, наведя справки, поняли с кем придется иметь дело (сосед- бывший офицер артиллерийской разведки), и сосед спокойно зашел в подъезд. Толик нанимал урок, те посидев 2 недели по вечерам на лавочке, сказали ему: что мы ему предъявим? У соседа в углу балкона на стекле 4 пробоины от пуль! Также Толик нанял внука Матрены с 3 этажа и его дружка. Дружок перепутал и убил ни в чем не повинного человека на 15 мкр и сел на 12 лет
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Жужу.

31 минуту назад
Это маньяк.
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333

39 минут назад
Жители, на жаре труп завоняет через день
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Жители

40 минут назад
Зарезал кого то ублюдок,через неделю труп найдут или через год
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Нужно внимательно посмотреть вокруг

50 минут назад
Где-то рядом будет окровавленная ,полуголая женщина !.
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