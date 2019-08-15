Происшествия
59 минут назад
На улице Папина заметили окровавленного полуголого мужчину
8 2024
Полицейские передали его врачам "скорой".
Днем 15 августа в дежурную часть полиции поступило несколько звонков от горожан, которые заметили на улице Папина полуголого мужчину, залитого кровью. Сообщения об окровавленном человеке появились и в соцсетях.
- Полицейские отыскали этого мужчину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он находится в неадекватном состоянии, мужчину передали психиатрической бригаде "скорой помощи".
Никакого оружия у этого человека не нашли. Кровь, вероятно, натекла из ран которые он получил при падении.
- Полицейские отыскали этого мужчину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он находится в неадекватном состоянии, мужчину передали психиатрической бригаде "скорой помощи".
Никакого оружия у этого человека не нашли. Кровь, вероятно, натекла из ран которые он получил при падении.
8 2024
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valerafromsplus
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