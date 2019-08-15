На улице Папина заметили окровавленного полуголого мужчину

Полицейские передали его врачам "скорой".

Днем 15 августа в дежурную часть полиции поступило несколько звонков от горожан, которые заметили на улице Папина полуголого мужчину, залитого кровью. Сообщения об окровавленном человеке появились и в соцсетях.- Полицейские отыскали этого мужчину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он находится в неадекватном состоянии, мужчину передали психиатрической бригаде "скорой помощи".Никакого оружия у этого человека не нашли. Кровь, вероятно, натекла из ран которые он получил при падении.