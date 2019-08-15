Ельчанин лишил собутыльника смартфона за 66`000 рублей

Владелец гаджета не смог догнать приятеля.

Елецкий городской суд вынес приговор безработному жителю Липецкой области, которого обвинили в грабеже. Мужчина еще на стадии следствия признался в преступлении.



Грабеж был совершен 13 мая в квартире потерпевшего в Ельце. К мужчине в гости зашел выпить приятель. Когда компания уже была пьяна, гость решил поживиться гаджетом хозяина квартиры. Его выбор пал на смартфон стоимость 66 920 рублей. Злоумышленник положил аппарат в задний карман брюк и собрался уходить. Но владелец смартфона заметил пропажу. Он закричал приятелю вслед, пытался его уговорить вернуть аппарат, а потом — бросился догонять, но не смог, так как упал. Преступнику удалось скрыться и сбыть гаджет.



Суд приговорил грабителя к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.