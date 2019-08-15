Происшествия

20 минут назад

Ельчанин лишил собутыльника смартфона за 66`000 рублей

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#грабеж
Ельчанин лишил собутыльника смартфона за 66`000 рублей

Владелец гаджета не смог догнать приятеля.

Елецкий городской суд вынес приговор безработному жителю Липецкой области, которого обвинили в грабеже. Мужчина еще на стадии следствия признался в преступлении.

Грабеж был совершен 13 мая в квартире потерпевшего в Ельце. К мужчине в гости зашел выпить приятель. Когда компания уже была пьяна, гость решил поживиться гаджетом хозяина квартиры. Его выбор пал на смартфон стоимость 66 920 рублей. Злоумышленник положил аппарат в задний карман брюк и собрался уходить. Но владелец смартфона заметил пропажу. Он закричал приятелю вслед, пытался его уговорить вернуть аппарат, а потом — бросился догонять, но не смог, так как упал. Преступнику удалось скрыться и сбыть гаджет.

Суд приговорил грабителя к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
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#грабеж

Комментарии (1)

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кокс

11 минут назад
Какого хрена 5 % государству??? Государство что-ли приняло на себя моральный вред??? НЕСПРАВЕДЛИВО!!! 5 % от зарплаты в счет потерпевшего нужно на протяжении года и только как моральный вред + полную стоимость телефона.
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