21 минуту назад
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля
Приставы провели совместный рейд с ГИБДД в Липецке.
Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Липецкой области провели рейд совместно с ГИБДД по выявлению должников в потоке машин.
Для этого используется специальная система «Дорожный пристав», которая на расстоянии считывает номера машин, мгновенно «пробивает» их по базе данных и подает сигнал, если за владельцем числится долг.
«Улов» от одного дня работы системы оказался неслабым: 3 автомобиля должников арестованы, еще 13-ти должникам вручены повестки на прием к судебным приставам и квитанции об оплате штрафов.
Фото gelnedelya.ru
не бегай от снайпера - умрешь уставшим