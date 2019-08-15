«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля

Приставы провели совместный рейд с ГИБДД в Липецке.

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Липецкой области провели рейд совместно с ГИБДД по выявлению должников в потоке машин.

Для этого используется специальная система «Дорожный пристав», которая на расстоянии считывает номера машин, мгновенно «пробивает» их по базе данных и подает сигнал, если за владельцем числится долг.

«Улов» от одного дня работы системы оказался неслабым: 3 автомобиля должников арестованы, еще 13-ти должникам вручены повестки на прием к судебным приставам и квитанции об оплате штрафов.

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