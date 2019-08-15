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НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды

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#экология
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НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды

Новолипецкий металлургический комбинат наградили дипломом неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за инициативу и значимый вклад в охрану окружающей среды, а также за активное участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». 

Как сообщили в ПАО "НЛМК", субботник проходил с 20 апреля по 20 мая 2019 года. В этом году инициативу общественной организации поддержали около 2,5 тысячи работников из более 40 цехов комбината. Уборка прошла на промышленной площадке предприятия и близлежащей городской территории. На специальный полигон вывезли более 400 тонн отходов различного вида – это более 60 самосвалов. Вместе с уборкой, работники комбината высадили деревья, привели в порядок клумбы и газоны.  

«Новолипецкий комбинат уже несколько лет участвует в этой масштабной экологической акции. Работники нашего предприятия всегда с готовностью откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы, развивать экологическую культуру в регионе и в стране», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

В 2019 году федеральный экологический марафон «Зеленая Весна» собрал рекордное количество эковолонтеров за всю историю проекта – около 4 млн человек, которые не только убрали территории, но и высадили 117 млн растений во всех регионах страны. Со старта субботника в 2014 году под флагами «Зеленой Весны» на генеральную уборку страны вышло почти 13 млн человек. 
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#экология
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