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В Липецке и области три дня будут дежурить усиленные наряды ГИБДД

12 1781
#правила дорожного движения
В Липецке и области три дня будут дежурить усиленные наряды ГИБДД

С 16 по 18 августа усиленные наряды автоинспекторов проведут массовые проверки  водителей на состояние опьянения.

В течение трех дней  сотрудники ГИБДД  особое внимание на дорогах области уделят выявлению злостных нарушителей ПДД, автомобилистов, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
12 1781
#правила дорожного движения

Комментарии (12)

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Калдырь

6 минут назад
Кто кого будет усиливать. Всех реально работающих сотрудников давно сократали. Остались только очковые лизуны, а у них другие задачи они на дорогу не ходят.
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имитация бурной деятельности

13 минут назад
просто аварийность зашкаливает вот у гайцов и очередная имитация бурной деятельности. примитивное начальство деградирующей системы стереотипно проводит показательные акции ,не имеющие никакого отношения к непосредственным функциям ГАИ . привычно наловят на пешеходном и поедут жрать самсу у нерусккого аппетита равнодушно глядя на автолюбов, оккупировавших остановку ОТ ( как на НЛМК ост. 9 Мая) , целый день блокирующих полосу , предназначенную для движения под знаком " Остановка запрещена .эвакуатор" на пл.Театральная напротив окон администрации , у Малибу и пр. полное наплевательство как на гайцов так и на ПДД.это не функции гайцов ,потому кругом бардак и раздолье для автобыдла,потому что в городе погоны и оклады есть ,а власти нет.
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Любовь Гуридова

14 минут назад
В России ВСЕ ЗЛЫЕ УРОДЫ
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Зоя

37 минут назад
Гость, а что наркоманы убийцы за рулём,это можно.И все молчат.
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Хенерал Малока

38 минут назад
Требуютя взносы для столичных хенералов для продления контрактов мне и панаслонику
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Зоя

39 минут назад
Вы бы лучше их проверяли на присутствие наркотиков!20% таксистов работают под наркотой.Пора и этим вопросом заняться.Главное не пьяный,а под наркотрафик можно.Поэтому и аварий стало много.
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Хитрый

46 минут назад
Так бы и написали :17 082019открываеться охота осень2919 будут проверять охотников на Уазиках и Нивах!
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САТАНА

48 минут назад
Сергей 13, алканов пешеходов надо сажать очелом на бамбук!!!
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ghost

49 минут назад
Сергей 13, тебя там нехватка кадров )))) ????
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Гость

51 минуту назад
Б...взяли и предупредили всех алкашей за рулём,страна идиотов!!!!
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