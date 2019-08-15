Происшествия
сегодня, 10:41
В Липецке и области три дня будут дежурить усиленные наряды ГИБДД
С 16 по 18 августа усиленные наряды автоинспекторов проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения.
В течение трех дней сотрудники ГИБДД особое внимание на дорогах области уделят выявлению злостных нарушителей ПДД, автомобилистов, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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