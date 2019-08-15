В Липецке и области три дня будут дежурить усиленные наряды ГИБДД

С 16 по 18 августа усиленные наряды автоинспекторов проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения.

В течение трех дней сотрудники ГИБДД особое внимание на дорогах области уделят выявлению злостных нарушителей ПДД, автомобилистов, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

