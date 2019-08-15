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Жительница Измалково получила условный срок за неуплату алиментов

350
#алименты #приставы #долг
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Жительница Измалково получила условный срок за неуплату алиментов

Ранее дама уже привлекалась к ответственности за то, что не принимала участие в содержании дочери.

Недобросовестная мать из Измалково оказалась на скамье подсудимых по обвинению в злостной неуплате алиментов на содержание 14-летней дочери.

Отметим, что по статье 157 УК РФ женщине грозил реальный тюремный срок – до 1 года. Но в итоге судья решил предоставить даме еще один шанс: ее приговорили к 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, исполнительный лист в отношении должницы впервые поступил в ведомство в 2016 году. С тех пор она не раз привлекалась к ответственности. Например, в феврале 2018 года женщину приговорили к 50 часам обязательных работ. Однако соответствующих выводов для себя она не сделала: нигде не работала, продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем.

350
#алименты #приставы #долг
3

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