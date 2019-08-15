Общество

сегодня, 10:36

Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров

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#пожар
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Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров

На территории Липецка сложились погодные условия, при которых неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.

Управление по делам ГО и ЧС Липецка призывает жителей и гостей города к строгому соблюдению правил пожарной безопасности:

- будьте  внимательны и осторожны при обращении с огнем;

- не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;

- не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;

- не бросайте непотушенные спички, сигареты;

- не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;

- уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

В Липецке продолжает действовать особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. 

Напомним, что сегодня ожидается сильная жара. В период с 14 до 16 часов воздух прогреется до 350С и выше. 
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#пожар
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