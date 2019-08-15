сегодня, 10:36
Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров
На территории Липецка сложились погодные условия, при которых неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.
- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;
- не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;
- не бросайте непотушенные спички, сигареты;
- не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;
- уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.
В Липецке продолжает действовать особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.
Напомним, что сегодня ожидается сильная жара. В период с 14 до 16 часов воздух прогреется до 350С и выше.