Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров

На территории Липецка сложились погодные условия, при которых неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.





- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;



- не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;



- не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;



- не бросайте непотушенные спички, сигареты;



- не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;



- уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.



В Липецке продолжает действовать особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.



Напомним, что сегодня

Управление по делам ГО и ЧС Липецка призывает жителей и гостей города к строгому соблюдению правил пожарной безопасности:- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;- не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;- не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;- не бросайте непотушенные спички, сигареты;- не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;- уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.В Липецке продолжает действовать особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.Напомним, что сегодня ожидается сильная жара . В период с 14 до 16 часов воздух прогреется до 350С и выше.