Осужденный за жесткое убийство соседей подал жалобу на приговор

Он настаивает на переквалификации обвинения с двойного убийства на превышение самообороны.

В Липецкий областной суд поступила апелляционная жалоба 38-летнего жителя села Камышевка Задонского района Владимира Рыкова, приговоренного за двойное убийство и покушение на кражу к 15 годам заключения в колонии строго режима.Напомним, что Владимира Рыкова осудили за убийство 58-летнего соседа Николая Семенихина и его 81-летней матери, а также попытку снять пенсионный накопления с банковской карты убитого мужчины.В апелляционной жалобе, как и на стадии судебного следствия, Рыков заявил, что женщину не убивал, мог причинить смертельные ранения соседу во время драки, которую тот начал после того, как Рыков обнаружил труп пенсионерки.

- После того, как гособвинение вместе с участниками процесса ознакомится с жалобой, все документы будут направлены в Верховный суд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе областного суда.