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Осужденный за жесткое убийство соседей подал жалобу на приговор
Он настаивает на переквалификации обвинения с двойного убийства на превышение самообороны.
Напомним, что Владимира Рыкова осудили за убийство 58-летнего соседа Николая Семенихина и его 81-летней матери, а также попытку снять пенсионный накопления с банковской карты убитого мужчины.
В апелляционной жалобе, как и на стадии судебного следствия, Рыков заявил, что женщину не убивал, мог причинить смертельные ранения соседу во время драки, которую тот начал после того, как Рыков обнаружил труп пенсионерки.
- После того, как гособвинение вместе с участниками процесса ознакомится с жалобой, все документы будут направлены в Верховный суд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе областного суда.
хандону