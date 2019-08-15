Происшествия

сегодня, 10:21

Осужденный за жесткое убийство соседей подал жалобу на приговор

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#убийство
Осужденный за жесткое убийство соседей подал жалобу на приговор

Он настаивает на переквалификации обвинения с двойного убийства на превышение самообороны.


В Липецкий областной суд поступила апелляционная жалоба 38-летнего жителя села Камышевка Задонского района Владимира Рыкова, приговоренного за двойное убийство и покушение на кражу к 15 годам заключения в колонии строго режима.

Напомним, что Владимира Рыкова осудили за убийство 58-летнего соседа Николая Семенихина и его 81-летней матери, а также попытку снять пенсионный накопления с банковской карты убитого мужчины. 

В  апелляционной жалобе, как и на стадии судебного следствия, Рыков заявил, что женщину не убивал, мог причинить смертельные ранения соседу во время драки, которую тот начал после того, как Рыков обнаружил труп пенсионерки.

- После того, как гособвинение вместе с участниками процесса ознакомится с жалобой, все документы будут направлены в Верховный суд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе областного суда.

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#убийство

Комментарии (1)

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хандону

сегодня, 10:43
надо вазелина попрасить,для очка своего
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