Происшествия

14 минут назад

В Липецкой области горели два дома

146
#пожар
В Липецкой области горели два дома

Обошлось без пострадавших.

Вчера вечером в СНТ «Речное 4» Липецкого района загорелся дачный дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем боролись два отделения пожарных.

А сегодня утром в деревне Красногорка Грязинского района на улице Набережной загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали два отделения пожарных. 

В доме выгорела внутренняя отделка  на площади 60 кв. метров и кровля по площади д 120 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС напомнили, что одной из самых распространенных причин возникновения пожаров в жилом секторе является неисправная электропроводка. Со временем изоляция таких проводов высыхает, растрескивается и осыпается. Это приводит к короткому замыканию и возгоранию помещений. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных. 

Также пожарные отметили, что нельзя допускать прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, закрывать ее обоями, коврами, применять бумажные абажуры, допускать «скруток» электропроводов, включать в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, использовать электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления. При этом надо устанавливать калиброванные предохранители в электросчетчик.

146
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством
#несчастный случай
2
Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством

26 минут назад

Происшествия
Смертельная авария на трассе «Дон» попала на видео
#авария #ДТП
2
Смертельная авария на трассе «Дон» попала на видео

33 минуты назад

Происшествия
30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей
#мошенничество
2
30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей

36 минут назад

Происшествия
В столкновении «Ниссана» и автобуса пострадал 3-летний ребенок
#Авария #ДТП
В столкновении «Ниссана» и автобуса пострадал 3-летний ребенок

42 минуты назад

Происшествия
Липчанин делал «закладки» в рязанской деревне
#наркотики
1
Липчанин делал «закладки» в рязанской деревне

49 минут назад

Происшествия
Лихач на «десятке» внезапно вылетел на встречку
#нарушение ПДД
4
Лихач на «десятке» внезапно вылетел на встречку

57 минут назад

Происшествия