В Липецкой области горели два дома

Обошлось без пострадавших.

Вчера вечером в СНТ «Речное 4» Липецкого района загорелся дачный дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем боролись два отделения пожарных.



А сегодня утром в деревне Красногорка Грязинского района на улице Набережной загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали два отделения пожарных.



В доме выгорела внутренняя отделка на площади 60 кв. метров и кровля по площади д 120 квадратных метров.



В пресс-службе ГУ МЧС напомнили, что одной из самых распространенных причин возникновения пожаров в жилом секторе является неисправная электропроводка. Со временем изоляция таких проводов высыхает, растрескивается и осыпается. Это приводит к короткому замыканию и возгоранию помещений. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных.



Также пожарные отметили, что нельзя допускать прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, закрывать ее обоями, коврами, применять бумажные абажуры, допускать «скруток» электропроводов, включать в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, использовать электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления. При этом надо устанавливать калиброванные предохранители в электросчетчик.



