Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством

14 августа в Липецкую областную детскую больницу с отравлением медицинским препаратом попали двое детей 13—ти и 14-ти лет. Медицинская помощь понадобилась и их 39-летней матери, у которой наблюдались те же симптомы.

Врачи провели необходимые процедуры детям и их матери, их жизнь вне опасности.



Обстоятельства отравления семьи изучают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



- Уже изъяты медикаменты, которыми, предположительно, могла отравиться семья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления.



Рассматриваются разные версии происшествия. Известно, что лекарство было прописано женщине из-за бессонницы. Теперь следствию предстоит установить, каким образом оно попало к детям.



