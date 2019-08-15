30 минут назад
Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством
14 августа в Липецкую областную детскую больницу с отравлением медицинским препаратом попали двое детей 13—ти и 14-ти лет. Медицинская помощь понадобилась и их 39-летней матери, у которой наблюдались те же симптомы.
Обстоятельства отравления семьи изучают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
- Уже изъяты медикаменты, которыми, предположительно, могла отравиться семья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления.
Рассматриваются разные версии происшествия. Известно, что лекарство было прописано женщине из-за бессонницы. Теперь следствию предстоит установить, каким образом оно попало к детям.
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