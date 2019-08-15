Происшествия

30 минут назад

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством

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#несчастный случай
Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством

14 августа в Липецкую областную детскую больницу с отравлением медицинским препаратом попали двое детей 13—ти и 14-ти лет. Медицинская помощь понадобилась и их 39-летней матери, у которой наблюдались те же симптомы.

Врачи провели необходимые процедуры детям и их матери, их жизнь вне опасности.

Обстоятельства отравления семьи изучают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

-  Уже изъяты медикаменты, которыми, предположительно, могла отравиться семья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления. 

Рассматриваются разные версии происшествия. Известно, что лекарство было прописано женщине из-за бессонницы. Теперь следствию предстоит установить, каким образом оно попало к детям.

2 543
#несчастный случай

Комментарии (2)

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Лен тач Липецк - ищи в вк. Прием СТРОГО 18+

11 минут назад
ТАк а зачем она всю семью этим напоила?
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че

15 минут назад
на пару раскумарилась мама с детьми
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