Смертельная авария на трассе «Дон» попала на видео

Камера записала момент наезда на дорожных рабочих.

Запись камеры видеонаблюдения с места жуткой аварии на трассе М4 попала в соцсети. На записи - момент наезда грузовика на дорожных рабочих.





Авария произошла в Становлянском районе днем 9 августа. По данным ГИБДД, грузовик «Мерседес» под управлением 51-летнего водителя врезался в «ГАЗель», а затем в «КамАЗ», который сбил двух дорожных рабочих.



53-летний рабочий умер на месте аварии, его 54-летний коллега выжил, его госпитализировали в ГУЗ Елецкая городская больница №1.



