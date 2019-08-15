Происшествия

36 минут назад

Смертельная авария на трассе «Дон» попала на видео

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#авария #ДТП
Смертельная авария на трассе «Дон» попала на видео

Камера записала момент наезда на дорожных рабочих.

Запись камеры видеонаблюдения с места жуткой аварии на трассе М4 попала в соцсети. На записи - момент наезда грузовика на дорожных рабочих.


Авария произошла в Становлянском районе днем 9 августа. По данным ГИБДД,  грузовик «Мерседес»  под управлением 51-летнего водителя врезался в «ГАЗель», а затем в  «КамАЗ», который сбил двух дорожных рабочих. 

53-летний рабочий умер на месте аварии, его  54-летний коллега выжил, его госпитализировали в ГУЗ Елецкая городская больница №1. 

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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гостья

6 минут назад
он что пьяный был за рулем? вообще гонять стали на дорогах без тормозов, фуры летят постоянно на обгон, все друг друга подрезают...но здесь рабочие работу делали и вот ....
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123+++

7 минут назад
И после этого буду писать, что плохо организована работа была рабочих. Все светило моргало, что еще нужно? Он, вообще, не тормозил. То ли уснул, то ли еще что-то. Ужас.
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