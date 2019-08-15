В столкновении «Ниссана» и автобуса пострадал 3-летний ребенок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 августа в Липецке на проспекте Победы 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила 23-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в БСМП № 1, после оказания помощи отпущен.

Еще один пешеход пострадал в Липецке на Универсальном проезде. Там, в 20:50, 21-летний водитель автомобиля «Мазда» вне зоны пешеходного перехода сбил 38-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ГБ СМП №1, госпитализирован.

В Липецке на улице Авиационной 57-летний водитель «Пежо-408» допустил наезд на 28-летнего велосипедиста. Пострадавший был доставлен в БСМП № 1, после оказания помощи отпущен. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что велосипедист не убедился в помехе справа. Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе административного расследования.

В Ельце на улице Коммунаров 64-летний водитель «Ниссан Террано», по предварительным сведениям, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадал трехлетний ребенок, доставлялся в травмпункт ГУЗ «Елецкая городская детская больница». После оказания помощи маленькому пассажиру было назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1425 нарушений ПДД.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1113 случаев превышения скорости. За неиспользование ремней безопасности к ответственности было привлечено 52 нарушителя.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.