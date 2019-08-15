Липчанин делал «закладки» в рязанской деревне

Распространителя наркотиков вычислила полиция.

В Рязанской области задержали 29-летнего мужчину из Липецкой области. Липчанин оказался курьером нелегального интернет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических, сообщает УМВД по Рязанской области. Уроженца Липецка задержали в деревне Турланово. Его съемную квартиру обыскали. Там нашли около 40 капсул с наркотиком, приготовленных для дальнейшего сбыта.



29-летний липчанин недавно переселился в Рязанскую область и имел легальную работу, но недавно решил заняться противоправной деятельностью. По предварительной информации, мужчина в течение двух недель по найму промышлял закладками наркотических средств и через некоторое время с этой же целью намеревался выехать в другой регион, но этот план сорвали полицейские.







На липчанина завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет заключения.