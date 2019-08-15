Происшествия

59 минут назад

Лихач на «десятке» внезапно вылетел на встречку

4 749
#нарушение ПДД
Лихач на «десятке» внезапно вылетел на встречку

Водитель едва не устроил лобовое столкновение.

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Опасная дорожная ситуация попала на запись видеорегистратора. Водитель серебристой «десятки» вчера едва не устроил аварию на улице Циолковского в Липецке.

Автомобили стояли на светофоре. Внезапно из-за первой к «зебре» машины вылетела «десятка», промчалась по встречной полосе и едва успела «нырнуть» обратно в свой ряд перед капотом другого автомобиля.
4 749
#нарушение ПДД

Комментарии (4)

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111

18 минут назад
Поймать и лишить прав пожизненно. Тачку под пресс.
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Гость

32 минуты назад
Таких только п.....ь!!!!
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Дык +

50 минут назад
А чё бы ему не выскакивать на встречку, когда все оставшиеся экипажи дежурят на площадках и решают проблемы с водилами? Нормалек!
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Алканы 15-го

55 минут назад
Хорошее начало дня! Продолжайте!
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