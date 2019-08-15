Лихач на «десятке» внезапно вылетел на встречку

Водитель едва не устроил лобовое столкновение.

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Опасная дорожная ситуация попала на запись видеорегистратора. Водитель серебристой «десятки» вчера едва не устроил аварию на улице Циолковского в Липецке.



Автомобили стояли на светофоре. Внезапно из-за первой к «зебре» машины вылетела «десятка», промчалась по встречной полосе и едва успела «нырнуть» обратно в свой ряд перед капотом другого автомобиля.