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Липецкая область на 10 месте в ЦФО по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

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#дороги #нацпроект
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Липецкая область на 10 месте в ЦФО по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Рейтинг эффективности 17 областей ЦФО по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально- экономических проектов», проанализировав имеющиеся материалы по реализации нацпроекта, предложил широкому общественному мнению рейтинг эффективности 17 областей ЦФО.

Временные рамки исследования: начало реализации нацпроекта по июль 2019 года. Критерии: 1) качество и оперативность подготовки документации по проведению конкурсов на выбор подрядчиков, 2) качество проведенного ремонта дорог по утвержденным планам, 3) степень удовлетворенности (неудовлетворенности) жителями территорий выполненными работами. Само исследование базируется на пяти блоках эмпирических данных: 1) официальные данные профильных федеральных и региональных государственных ведомств; 2) официальная информация, опубликованная на портале «Безопасные и качественные дороги; 3) материалы одноступенчатого опроса экспертов по методике Делфи, знакомых с ходом ремонта дорожного покрытия; 4) данные, полученные в результате личного знакомства членов рейтингового комитета с ситуацией на местах; 5) материалы мониторинга сообщений ОНФ, средств массовой информации и других структур гражданского общества.

В итоге рейтинг эффективности выглядит так:

1. Калужская область 

2. Воронежская область 

3. Ярославская область 

4. Тамбовская область 

5. Курская область 

6. Тульская область 

7. Белгородская область 

8. Тверская область 

9. Брянская область 

10. Липецкая область 

11. Костромская область 

12. Ивановская область 

13. Орловская область 

14. Московская область 

15. Рязанская область 

16. Владимирская область 

17. Смоленская область 
6 349
#дороги #нацпроект
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Комментарии (6)

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Викторм

6 минут назад
Сьездиете..... Какой кошмар.. Да постоянно в Воронеж катаюсь. Плохие там дороги. У автовокзала народ по деревянным мосткам скачет...
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Гость

9 минут назад
Да, съездите в Воронеж посмотрите какие там дороги. А заодно постойте там в пробках пол дня и потом говорите какие там хорошие дороги. В городе только центральная улица более менее приличная а как с неё свернёшь так дорога заканчивается.
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111

9 минут назад
ЛИПЕЦК ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ТАК БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ДЕЛАТЬ ДОРОГИ НИГДЕ В МИРЕ НЕ МОГУТ ПРИМЕР ЛЕБЕДЯНСКАЯ ТРАССА ОТ ПТИЧНИКА ДО КОПЧЕНКИ УЧАСТОК В 300 МЕТРОВ ДЕЛАЮТ ЦЕЛЫЙ ГОД
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Ужас

18 минут назад
Какие у нас дороги? У нас только бордюры красивые. Вы сьездиете в соседние города, посмотрите какие там дороги в тот же Воронеж хотя бы. Там все бордюры старые, за то весь город за 2 года сделали. А у нас по 4-5 улиц в год делают, за то бордюры мраморные! Пока одни улицы сделаю , другие уже пора опять менять!
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Гость

34 минуты назад
А ты был в Уганде или конго? Видел какие там дороги? Только пи...здить горазды умники хреновы.
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Ага, конечно...

45 минут назад
Не смешите людей! Какие рейтинги?! Если это дороги, то я китайский мандарин! Нет в Липецке дорог и, судя по всему, никогда не будет. Одни направления. Это жалкий уровень Уганды или Конго.
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