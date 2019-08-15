Общество
сегодня, 09:00
Липецкая область на 10 месте в ЦФО по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
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Рейтинг эффективности 17 областей ЦФО по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально- экономических проектов», проанализировав имеющиеся материалы по реализации нацпроекта, предложил широкому общественному мнению рейтинг эффективности 17 областей ЦФО.
Временные рамки исследования: начало реализации нацпроекта по июль 2019 года. Критерии: 1) качество и оперативность подготовки документации по проведению конкурсов на выбор подрядчиков, 2) качество проведенного ремонта дорог по утвержденным планам, 3) степень удовлетворенности (неудовлетворенности) жителями территорий выполненными работами. Само исследование базируется на пяти блоках эмпирических данных: 1) официальные данные профильных федеральных и региональных государственных ведомств; 2) официальная информация, опубликованная на портале «Безопасные и качественные дороги; 3) материалы одноступенчатого опроса экспертов по методике Делфи, знакомых с ходом ремонта дорожного покрытия; 4) данные, полученные в результате личного знакомства членов рейтингового комитета с ситуацией на местах; 5) материалы мониторинга сообщений ОНФ, средств массовой информации и других структур гражданского общества.
В итоге рейтинг эффективности выглядит так:
1. Калужская область
2. Воронежская область
3. Ярославская область
4. Тамбовская область
5. Курская область
6. Тульская область
7. Белгородская область
8. Тверская область
9. Брянская область
10. Липецкая область
11. Костромская область
12. Ивановская область
13. Орловская область
14. Московская область
15. Рязанская область
16. Владимирская область
17. Смоленская область
Временные рамки исследования: начало реализации нацпроекта по июль 2019 года. Критерии: 1) качество и оперативность подготовки документации по проведению конкурсов на выбор подрядчиков, 2) качество проведенного ремонта дорог по утвержденным планам, 3) степень удовлетворенности (неудовлетворенности) жителями территорий выполненными работами. Само исследование базируется на пяти блоках эмпирических данных: 1) официальные данные профильных федеральных и региональных государственных ведомств; 2) официальная информация, опубликованная на портале «Безопасные и качественные дороги; 3) материалы одноступенчатого опроса экспертов по методике Делфи, знакомых с ходом ремонта дорожного покрытия; 4) данные, полученные в результате личного знакомства членов рейтингового комитета с ситуацией на местах; 5) материалы мониторинга сообщений ОНФ, средств массовой информации и других структур гражданского общества.
В итоге рейтинг эффективности выглядит так:
1. Калужская область
2. Воронежская область
3. Ярославская область
4. Тамбовская область
5. Курская область
6. Тульская область
7. Белгородская область
8. Тверская область
9. Брянская область
10. Липецкая область
11. Костромская область
12. Ивановская область
13. Орловская область
14. Московская область
15. Рязанская область
16. Владимирская область
17. Смоленская область
6 349
Викторм
Гость
111
Ужас
Гость
Ага, конечно...