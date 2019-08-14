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сегодня, 18:05

Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок

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#транспорт
Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 15 августа и до окончания ремонта улицы Ильича (район ЛТЗ) вводится временный маршрут «пл. Клименкова - 3 участок» через Окружную трассу. Автобус будет ходить с 6:30 до 19:30 с интервалом в 1 час.  Перерыв в движении автобуса с 11:00 до 14:00.

Расписание движения автобуса: 

3 участок



пл. Клименкова







6:30



7:00



7:30



8:00



8:30



9:00



9:30



10:00



10:30



11:00



14:30



14:00



15:30



15:00



16:30



16:00



17:30



17:00



18:30



18:00



19:30



19:00 



 
Ремонт улицы Ильича проводится на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас движение перекрыто на участке улицы Ильича от улицы Зеленой до улицы Волгоградской. Предполагается, что основной объем работ здесь будет завершен к 1 сентября. 
4 364
#транспорт

Комментарии (5)

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контактщик

2 секунды назад
Опа ,а сзади наш, трамвайный, автокран виднеется!
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ауеть

9 минут назад
как он будет с окружной заезжать на 3 уч. наверное через Ленинский лесхоз по гребения ?
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1 сентября

21 минуту назад
Когда откроют второстепенную дорогу на проспекте победы,липецкие горедорожники обещали что в этот понедельник откроют.болоболы
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0516

22 минуты назад
на хрена?
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Алкаш

23 минуты назад
А Окружная трасса — это где?
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