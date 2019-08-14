сегодня, 18:05
Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок
Расписание движения автобуса:
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3 участок
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пл. Клименкова
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6:30
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7:00
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7:30
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8:00
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8:30
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9:00
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9:30
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10:00
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10:30
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11:00
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14:30
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14:00
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15:30
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15:00
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16:30
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16:00
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17:30
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17:00
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18:30
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18:00
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19:30
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19:00
Ремонт улицы Ильича проводится на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас движение перекрыто на участке улицы Ильича от улицы Зеленой до улицы Волгоградской. Предполагается, что основной объем работ здесь будет завершен к 1 сентября.
контактщик
ауеть
1 сентября
0516
Алкаш