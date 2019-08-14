Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок

3 участок



пл. Клименкова











6:30



7:00



7:30



8:00



8:30



9:00



9:30



10:00



10:30



11:00



14:30



14:00



15:30



15:00



16:30



16:00



17:30



17:00



18:30



18:00



19:30



19:00





Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 15 августа и до окончания ремонта улицы Ильича (район ЛТЗ) вводится временный маршрут «пл. Клименкова - 3 участок» через Окружную трассу. Автобус будет ходить с 6:30 до 19:30 с интервалом в 1 час. Перерыв в движении автобуса с 11:00 до 14:00.Расписание движения автобуса:Ремонт улицы Ильича проводится на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас движение перекрыто на участке улицы Ильича от улицы Зеленой до улицы Волгоградской. Предполагается, что основной объем работ здесь будет завершен к 1 сентября.