В Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой, но неустойчивой, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-25 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется от 29 до 34 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 17 до 19 градусов тепла, днем она составит от 21 до 33 градусов тепла.



День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.



