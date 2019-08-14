19 минут назад
В Липецкой области до +34
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой, но неустойчивой, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-25 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 17 до 19 градусов тепла, днем она составит от 21 до 33 градусов тепла.
День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.