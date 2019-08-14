Свадьба дальнобойщика стала вирусным видео

Ролик эффектного появления пары попал в Сеть.

Видеозапись со свадьбы российского дальнобойщика из Вичуги Ивановской области набирает десятки тысяч просмотров в Сети, отмечают местные СМИ. Молодожены решили собрать свадебных кортеж не из роскошных машин, в из украшенных цветами фур.





Дальнобойщик прибыл к месту торжества белоснежной «ДАФе», а его будущая супруга - на синем грузовике «Скания». Пользователи соцсей положительно оценили креатив молодоженов, а также высказали предположение, что фуры - оптимальный вариант для свадебного кортежа с учетом разбитых российских дорог.



Свадьба состоялась 9 августа, видео продолжает собирать лайки.