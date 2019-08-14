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Полицейские отыскали липчанина, использовавшего фонарь в парке НЛМК как туалет

51 1692
#благоустройство
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Полицейские отыскали липчанина, использовавшего фонарь в парке НЛМК как туалет
11 августа горожане пожаловались в полицию на мужчину, который использовал новый фонарь в парке НЛМК в качестве туалета. Оказалось, что происходящее попало на записи камер наблюдения, с помощью этих кадров полицейские отыскали нарушителя общественного порядка. Сегодня его задержали и доставили в УМВД России по Липецку.

Как стало известно GOROD48, липчанину вменили ответственность по ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), максимальная санкция которой – до 15 суток административного ареста и ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах»), санкция которой – штраф от 500 до 1000 рублей.
51 1692
#благоустройство
1

Комментарии (51)

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Генерал бикасов

8 минут назад
Лучше на порог областной администрации насрать в коробку и будильник туда положить.
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весёлый

10 минут назад
В Липецке туалеты только на вокзалах и то платные
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Весёлому

14 минут назад
весёлый, Заместо общественных туалетов сейчас армянские закусочные.
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Wolt

14 минут назад
#*+, я был в других странах,другие обоссатые области меня не интересуют
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весёлый

15 минут назад
А менты где по ночам отливают на дежурстве
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весёлый

16 минут назад
А где в Липецке туалеты ,самый дикий город
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Ржунемагу

16 минут назад
Две опергруппы искали опасного преступника
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#*+

17 минут назад
ОСА, Мочу к Малахову возили.
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Е мое

17 минут назад
А туалеты полицейские могут в городе отыскать? Мне как-то обоссанный фонарь до фонаря.
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ольга

17 минут назад
метил ....
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