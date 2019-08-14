Полицейские отыскали липчанина, использовавшего фонарь в парке НЛМК как туалет

11 августа горожане пожаловались в полицию на мужчину, который использовал новый фонарь в парке НЛМК в качестве туалета. Оказалось, что происходящее попало на записи камер наблюдения, с помощью этих кадров полицейские отыскали нарушителя общественного порядка. Сегодня его задержали и доставили в УМВД России по Липецку.



Как стало известно GOROD48, липчанину вменили ответственность по ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), максимальная санкция которой – до 15 суток административного ареста и ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах»), санкция которой – штраф от 500 до 1000 рублей.

