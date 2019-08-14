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Леонардо Ди Каприо признался в постыдной роли

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#признание
Леонардо Ди Каприо признался в постыдной роли

Актеру жаль об участии в проекте «Кафе «Донс Палм».

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы зрители когда-нибудь посмотрели фильм "Кафе "Донс Плам", в котором актеры снялись в начале своей творческой карьеры, сообщает New York Post. Там Ди Каприо сыграл грубого и бесцеремонного Дерека. Актёр отметил, что этот фильм лучше никому не смотреть потому, что в ней он плохо сыграл.

"Кафе "Донс Плам" - микробюджетная черно-белая разговорная инди-драма, снятая менее чем за неделю в середине девяностых, когда знаменитым сегодня было чуть за двадцать. Сюжетная линия этой невероятной истории закручена вокруг четверых юных шалопаев. Ребята практически каждую субботу тусуются в любимой кафешке под названием "Донс Плам" со своими очаровательными подружками. Ночь напролет наши герои ведут обычные бесполезные разговоры за чашкой кофе. Они говорят о жизни, о трудных и легких временах, о самоубийстве и приставаниях, о дружбе и музыке.

Фильм «Кофе» в 1998 году фильм был запрещён к показу в Канаде и США. Причина то, что даже после финального монтажа, в ленте осталась масса непристойных сцен.
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#признание

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