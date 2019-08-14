В мире
15 минут назад
Трое детей пожарного погибли в огне
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Несчастье случилось пока волонтер-пожарный был на ложном вызове.
Две дочери и сын пожарного-волонтера Лютера Джонса из американской Пенсильвании погибли в огне в детском саду. Мужчина отвез крох в учреждение, а сам как доброволец отправился на пожарную станцию, где помогает уже 15 лет.
Пока малыши были в детском саду, там случился пожар. На сообщение о возгорании отреагировала дежурная часть, но эта бригада прибыла на место вызова слишком поздно. Здание к тому моменту сгорело. Из него удалось спастись двум ребятам из старшей группы, пожарные вынесли из огня воспитательницу. Пять детей погибли, среди них — трое малышей пожарного-волонтера.
Было выяснено, что в момент трагедии в детском саду, Лютер выехал на другой вызов. Он оказался ложными. Жители города объявили о сборе помощи отцу, убитому горем, пишет Mirror.
Пока малыши были в детском саду, там случился пожар. На сообщение о возгорании отреагировала дежурная часть, но эта бригада прибыла на место вызова слишком поздно. Здание к тому моменту сгорело. Из него удалось спастись двум ребятам из старшей группы, пожарные вынесли из огня воспитательницу. Пять детей погибли, среди них — трое малышей пожарного-волонтера.
Было выяснено, что в момент трагедии в детском саду, Лютер выехал на другой вызов. Он оказался ложными. Жители города объявили о сборе помощи отцу, убитому горем, пишет Mirror.
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