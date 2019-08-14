В мире

28 минут назад

Девушка вынула яйца из микроволновки и ослепла

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#микроволновая печь
Девушка вынула яйца из микроволновки и ослепла

Англичанка доверилась рецепту из интернета.

Бетани Россер, жительница британского Реддитча, доверилась рецепту из интернета и попала в больницу. Девушка нашла в Сети рецепт варки яиц в микроволновке, пишет Sun. Пользователи убеждали, что этот метод абсолютно безопасен. Его особенность заключается в том, что воду для яиц надо посолить.

Когда приготовление закончилось, Бетани достала посуду из печи. В этот момент скорлупа яйца взорвалась, содержимое опалило правую сторону лица англичанки. Девушку с жуткими ожогами незамедлительно отправили в больницу королевы Елизаветы в Бирмингеме. Помимо прочего, девушка ослепла на один глаз. Бетани не уверена, сможет ли зрение восстановиться.

Случаи травмы глаз после общения с микроволновкой и ранее регистрировали в Великобритании. 43-летний британец засунул в печь комплексный обед из ирландских блюд. Мужчин достал свой обед и едва успел сорвать защитную пленку, как огненная еда взорвалась ему в лицо, забрызгав одежду, а также стены и потолок столовой. Прибежавшие на крики мужчины коллеги быстро смыли густую массу с его лица, но это не смогло спасти пострадавшего от ожогов глаз, щек, носа, подбородка и лба.
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#микроволновая печь

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