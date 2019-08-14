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44 минуты назад
Армен Джигарханян попал в больницу
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Артист проходит плановое обследование, о реанимации речи не идет.
Народный артист СССР Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней, сообщил ТАСС в среду официальный представитель артиста Артур Согомонян, комментируя слухи о том, что Джигарханяна поместили в реанимацию. Через четыре дня планируется выписка. По словам представителей Джигарханяна, у актёра «просто поднялся сахар в крови».
О резком ухудшении здоровья Джигарханяна ранее сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты узнали, что легендарного актера доставили в реанимацию: у артиста обострилось хроническое заболевание. Медики якобы диагностировали у пациента сердечно-сосудистую и почечную недостаточность.
О резком ухудшении здоровья Джигарханяна ранее сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты узнали, что легендарного актера доставили в реанимацию: у артиста обострилось хроническое заболевание. Медики якобы диагностировали у пациента сердечно-сосудистую и почечную недостаточность.
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