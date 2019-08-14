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51 минуту назад

Медведь раскопал могилу и утащил покойника

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#кладбище #медведь
Медведь раскопал могилу и утащил покойника

Случай животного вандализма произошел в Хабаровском крае.

Охранник кладбища в районе поселка Старт обнаружил, что одно из захоронений разрушено и вскрыто. Он сообщил об этом в полицию. В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления МВД. На место направлялись кинолог и охотовед. Тело не нашли, поиск продолжается. Позднее медведь снова вернулся на кладбище, и ночью животное застрелили. Медведь был застрелен. Это была взрослая самка, не кормящая.

Как рассказали «КП» очевидцы, дикие животные приходят на кладбище каждый год, тем самым пугая посетителей и работников. Основная цель шарящих по могилам зверей - это лакомства, оставляемые на захоронениях приезжими. Традиция оставлять пищу на кладбище привлекает не только медведей, но и других животных, птиц.
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#кладбище #медведь

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