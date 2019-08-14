В России
59 минут назад
Депутаты хотят запретить россиянам ездить на старых машинах
Автопромышленность поддержала предложение.
Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг, пишет «Коммерсант». Автопроизводители инициативу поддержали. Лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин, считают в Минпромторге. Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали. Автоэксперты считают инициативу неоправданной и несвоевременной, поскольку состояние авто зависит не только от его возраста.
- Речь идет не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Все-таки личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться. Он, например, может быть коллекционным, то есть никак не использоваться. Как его ограничишь? - считает первый зампредседателя комитета, председатель Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Его мнение сообщает портал «Ура.ру». По словам депутата, ограничение по возрасту для автомобилей следует ввести, чтобы обезопасить россиян на дорогах.
В Минпромторге считают, что вывод машин из эксплуатации должен проходить с помощью ”мер экономического, технического и организационного регулирования”. Кроме того, водителей надо стимулировать покупать новые экологически чистые машины, уточняет РИА Новости.
- Речь идет не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Все-таки личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться. Он, например, может быть коллекционным, то есть никак не использоваться. Как его ограничишь? - считает первый зампредседателя комитета, председатель Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Его мнение сообщает портал «Ура.ру». По словам депутата, ограничение по возрасту для автомобилей следует ввести, чтобы обезопасить россиян на дорогах.
В Минпромторге считают, что вывод машин из эксплуатации должен проходить с помощью ”мер экономического, технического и организационного регулирования”. Кроме того, водителей надо стимулировать покупать новые экологически чистые машины, уточняет РИА Новости.