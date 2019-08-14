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сегодня, 14:58

Кремль высказался насчет сокращения рабочей недели

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#работа
Кремль высказался насчет сокращения рабочей недели

Власти пока даже не обсуждают инициативу профсоюзов.

В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации это никак не обсуждается», цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат, напоминает «Лента». В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха. На это в Минтруде отметили, что российское законодательство позволяет работодателям по своему усмотрению устанавливать рабочий график.11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.

Вместе с этим, как пишут «Известия», врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что в случае сокращения рабочей недели люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью.
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#работа

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