В России
сегодня, 14:58
Кремль высказался насчет сокращения рабочей недели
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Власти пока даже не обсуждают инициативу профсоюзов.
В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации это никак не обсуждается», цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат, напоминает «Лента». В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха. На это в Минтруде отметили, что российское законодательство позволяет работодателям по своему усмотрению устанавливать рабочий график.11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.
Вместе с этим, как пишут «Известия», врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что в случае сокращения рабочей недели люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат, напоминает «Лента». В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха. На это в Минтруде отметили, что российское законодательство позволяет работодателям по своему усмотрению устанавливать рабочий график.11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.
Вместе с этим, как пишут «Известия», врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что в случае сокращения рабочей недели люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью.
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