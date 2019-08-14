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сегодня, 14:43

Рейтинг «Единой России» упал до 28%

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#доверие #опрос
Рейтинг «Единой России» упал до 28%

Уровень доверия к другим партиям практически не изменился.

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных), уточняет «Коммерсант». Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются стабильными – 11 и 10%. Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).

Одновременно с этим по результатам социологического исследования, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов отдали бы предпочтение партии «Единая Россия». Вместе с этим, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24% россиян не пошли бы голосовать вообще.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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#доверие #опрос

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