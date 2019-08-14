Две Маши уступили только на взрослом Евро

Чемпионки Старого Света среди девушек до 18 и до 20 лет дебютировали среди взрослых.

17-летняя липчанка Мария Бочарова и ее 19-летняя тезка и напарница Воронина, представляющие ВК «Обнинск», приняли участие в чемпионате Европы по пляжному волейболу, который завершился в столичных «Лужниках».

Групповой этап девушки прошли на одном дыхании: девушек из Австрии они обыграли – 21:16 и 21:18, сборную Норвегии – 16:21, 21:14, 15:10, а соперниц из Чехии 21:13, 18:21, 15:12. Это позволило россиянкам напрямую выйти в 1/8 финала, минуя квалификационный раунд плей-офф.

Уверенные результаты вкупе с домашними станами вселяли надежду в развитие успеха, даже несмотря на то, что соперницы в играх на вылет Кинга Войташик и Катаржина Косьолек из Польши имели 4-й рейтинг среди всех участниц турнира. Встреча получилась крайне упорной: россиянки начали с победы в первом сете – 21:18, затем опытные полячки сравняли счет по партиям – 21:17.

Все решалось в укороченном третьем сете. О том насколько упорным он получился, говорит итоговый счет – 15:13 в пользу команды… Польши. Бочарова и Воронина прекратили борьбу.

Отметим, что обе Марии в нынешнем сезоне стали победительницами двух чемпионатов Европы – среди девушек до 20 и до 18 лет. И лишь на взрослом уровне добраться до пьедестала пока не вышло, но как говорится, молодо – зелено.

А Войташик и Косьолек добрались до финала, где уступили паре из Латвии Анастасия Кравченок и Тина Граудынь. Полячки – вторые, на третьем месте испанская пара Лилианы Фернандес и Эльзы Бакерицо.

В мужском зачете на Евро выступил уроженец Липецка Роман Быканов вместе со своим напарником Валерием Самодаем. Но они проиграли все три матча в группе.