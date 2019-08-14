В Липецком горсовете озвучили причины ухудшения качества речной воды

Ухудшение качества воды в реке специалисты связывают со сбросом жидких бытовых отходов из частных домовладений и неочищенными стоками из ливневой канализации.

В Липецком горсовете обсудили санитарное состояние водоемов.



Как рассказал заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков, в этом году все четыре липецких пляжа к началу купального сезона так и не были открыты. Санитарные врачи выявили ухудшение качества речной воды по микробиологическим показателям и несоответствие воды требованиям санитарных правил. Правда, к концу июля на двух пляжах (Сокольский и Центральный) ситуация несколько улучшилась, и запрет на купание там был снят.



Ухудшение качества воды в реке специалисты связывают со сбросом жидких бытовых отходов из частных домовладений и попаданием неочищенных стоков из ливневой канализации.



Депутаты поинтересовались тем, как идет борьба с «черными» ассенизаторами.



По словам Сергея Ушакова, ведомство совместно с прокуратурой провело несколько рейдов. Однако привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей достаточно сложно.



- Зимой в городе собирается огромное количество снега. Влияет ли таяние этого снега весной на то, что ухудшается качество воды летом? – спросил депутат Игорь Марчуков.



Представитель Роспотребнадзора отметил, что этой зимой природоохранной прокуратурой проводилась проверка, поскольку снег складировался в прибрежных районах. Были отобраны пробы снега, и определен химический состав. В итоге, прокуратура обязала мэрию соблюдать правила складирования снега и согласовывать места снежных свалок.



Также представители мэрии рассказали депутатам о мерах по улучшению санитарного состояния Каменного Лога, берегов реки Воронеж, Силикатных озер и других водоемов. Городские власти ведут работу по постановке на баланс муниципалитета прудов, а также их расчистке. Разработана схема водоснабжения и водоотведения до 2033 года. Также заканчивается первый этап строительства дополнительного пункта приема жидких бытовых отходов в районе улицы Известковой.



- Уже несколько летних сезонов складывается неблагоприятная санитарная ситуация, и пляжи закрыты большую часть купального сезона. Состоянии водоемов в Липецке мы обсуждаем дважды за год. Мы видим, что меры по улучшению ситуации со стороны профильных ведомств, в том числе направленные на устранение первопричин предпринимаются. Надеемся, что в следующем году запретов на купание на городских пляжах не будет,- заявила председатель комиссии Вера Дронова.





