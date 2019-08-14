Общество

сегодня, 12:56

В Липецком горсовете озвучили причины ухудшения качества речной воды

19 1254
#пляжи #река Воронеж
В Липецком горсовете озвучили причины ухудшения качества речной воды

Ухудшение качества воды в реке специалисты связывают со сбросом жидких бытовых отходов из частных домовладений и неочищенными стоками из ливневой канализации. 

В Липецком горсовете обсудили санитарное состояние водоемов. 

Как рассказал заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков, в этом году все четыре липецких пляжа к началу купального сезона так и не были открыты. Санитарные врачи выявили ухудшение качества речной воды по микробиологическим показателям и несоответствие воды требованиям санитарных правил. Правда, к концу июля на двух пляжах (Сокольский и Центральный) ситуация несколько улучшилась, и запрет на купание там был снят. 

Ухудшение качества воды в реке специалисты связывают со сбросом жидких бытовых отходов из частных домовладений и попаданием неочищенных стоков из ливневой канализации. 

Депутаты поинтересовались тем, как идет борьба с «черными» ассенизаторами. 

По словам Сергея Ушакова, ведомство совместно с прокуратурой провело несколько рейдов. Однако привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей достаточно сложно. 

- Зимой в городе собирается огромное количество снега. Влияет ли таяние этого снега весной на то, что ухудшается качество воды летом? – спросил депутат Игорь Марчуков. 

Представитель Роспотребнадзора отметил, что этой зимой природоохранной прокуратурой проводилась проверка, поскольку снег складировался в прибрежных районах. Были отобраны пробы снега, и определен химический состав. В итоге, прокуратура обязала мэрию соблюдать правила складирования снега и согласовывать места снежных свалок. 

Также представители мэрии рассказали депутатам о мерах по улучшению санитарного состояния Каменного Лога, берегов реки Воронеж, Силикатных озер и других водоемов. Городские власти ведут работу по постановке на баланс муниципалитета прудов, а также их расчистке. Разработана схема водоснабжения и водоотведения до 2033 года. Также заканчивается первый этап строительства дополнительного пункта приема жидких бытовых отходов в районе улицы Известковой. 

- Уже несколько летних сезонов складывается неблагоприятная санитарная ситуация, и пляжи закрыты большую часть купального сезона. Состоянии водоемов в Липецке мы обсуждаем дважды за год. Мы видим, что меры по улучшению ситуации со стороны профильных ведомств, в том числе направленные на устранение первопричин предпринимаются. Надеемся, что в следующем году запретов на купание на городских пляжах не будет,-  заявила председатель комиссии Вера Дронова.    

  
19 1254
#пляжи #река Воронеж

Комментарии (19)

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Как гость
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Нет,коммуняки,

15 минут назад
Перри Мейсон,
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Перри Мейсон

18 минут назад
"В Липецком горсовете обсудили санитарное состояние водоемов" Обама???
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Гость

18 минут назад
А как навоз в количестве 2000тонн который завозят в рыбхоз в Гудово,Улутшает?
ответить

Скоро вашей Ниженке хана,

22 минуты назад
Ькрькоькь, Артамонов и до вашего гамна доберётся
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Ькрькоькь

29 минут назад
Афанасий!!!! Тебе честь оказана!!!! Лови крыс когда они выпрыгиваю и в духовку их!!!! На мясе сЭнономиШ!!!!
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афанасий

34 минуты назад
на ниженке всё гавно течет по ручью в реку и потом на пляж, и это все знают, только никому дела нет. проверки никакие не ходят всем всё пофигу. у многих канализация выведена в ручей, прям видно как крысы из гавна выпрыгивают.
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Под Сокольским мостом

40 минут назад
Растёт однако Растёт камыш да осока , Воронеж превратился в болото , Но никто не причём , Слава великим путирастам и великому Путину, которые только воруют !.
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Старец 7

47 минут назад
Ох-ти, а оказывается, НЛМК-то, на который раньше всех собак вешали, и ни при чём? Есть над чем задуматься городской власти...
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У НЛМК

сегодня, 13:29
МестныйЯ, закрытый цикл
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МестныйЯ

сегодня, 13:28
а КЛМН и курятники, стал быть по мнению сего сайта, ваапче ни при чём? Кучеряво поёте, прихлебатели администрашки!
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