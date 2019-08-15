Липчане первыми оценят интерактивный сайт коммерческой недвижимости

Интерактивный сайт поможет легко и просто найти идеальную площадку для бизнеса.

RentPrice.ru







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В Липецке запустили сайт для аренды бизнес-недвижимости - RentPrice.ru. Именно Липецк стал отправной точкой масштабного проекта в сфере коммерческой недвижимости. RentPrice.ru дает арендаторам полную картину о бизнес-площадях, а владельцам помещений позволяет сэкономить собственное время на показах площадей. Все, кто интересуется коммерческими площадями в торговых и бизнес-центрах Липецка, уже сейчас могут совершенно бесплатно посмотреть доступные предложения и выбрать для себя идеальный вариант. Портал RentPrice.ru объединил в себе все то, чего не хватает сервисам бесплатных объявлений в России и стал новым для нашей страны. Портал RentPrice.ru соединил в себе удобную современную 3D-визуализацию помещений и внутренней инфраструктуры зданий, актуальные интерактивные планы БТИ, а также возможность не только бесплатно забронировать свободную площадь, но и предложить собственнику помещения более выгодные условия по сотрудничеству на занятую площадь.

Портал аренды недвижимости для бизнеса очень удобен в использовании. На стартовой странице сразу можно увидеть доступные к аренде торговые и бизнес-центры, а также — оценить стоимость предложений. Выбираем интересующее нас здание — и видим интерактивный виджет, отображающий инфраструктуру объекта. 3D-визуализации позволят вам увидеть все важные для принятия решения моменты — от вида из окна кабинета офиса до того, какие организации и компании будут вашими соседями по торговому центру.

Например, вы хотите открыть цветочный магазин. Выбираем интересующий нас торговый или бизнес-центр, наводим курсор на виджет RentPrice.ru и видим, какие площади доступны к аренде. О, как раз — уютное светлое помещение на первом этаже. Надо брать? Надо! Для того, чтобы забронировать коммерческую площадь, надо лишь оставить бесплатную заявку на сайте. Далее управляющий или собственник объекта свяжется с вами по условиям аренды. А вы уже можете готовиться к переезду или расширению бизнеса.

Работать с RentPrice.ru удобно не только потенциальным арендаторам, но и владельцам бизнес-пространств. Проект RentPrice.ru вырос из необходимости более выгодно сдать уже сданную площадь и удобно презентовать собственные бизнес-центры. Обычно подобные услуги оказывают риелторы или агентства недвижимости. Но всегда ли это эффективно? В сотрудничестве с RentPrice.ru посредничество между владельцем площади для бизнеса и предпринимателями исчезает.

Коммерческая недвижимость города сразу представлена на едином портале. Если кто-то заинтересован в помещении для бизнеса, то увидит все предложения, а владелец помещений получает «лист ожидания» с арендаторами, оставившими заявку на уже занятую площадь, с указанием цены . Допустим, в бизнес-центре работает маленькое кафе. Тем временем франчайзи крупной сети кофеен как раз ищет на этом объекте рентабельную площадку для расширения бизнеса. Зачем переориентировать поток клиентов, если можно воспользоваться существующим спросом? Можно просто открыть кофейню крупной сети рядом с кафе. Или даже на его месте! Любой потенциальный арендатор через RentPrice.ru может предложить владельцу недвижимости свои условия на аренду площадки. Даже занятую!

Как говорилось ранее, RentPrice.ru убирает посредников между бизнесом и арендодателями. Так, авторы проекта креативно и современно подошли к вопросу с показом помещений. Сейчас большинству управляющих бизнес-центров и торговых центров нужно или снимать помещение на видео и отправлять его интересующимся компаниям, или договариваться с потенциальным арендатором на осмотр (иногда можно ждать «окошка» на осмотр очень долго). Планы БТИ — отдельная головная боль как для владельца помещения, так и для арендатора. Поэтому агрегатор коммерческой недвижимости RentPrice.ru взял заботу с планами и их актуализацией на себя. На сайте уже есть готовые схемы БТИ, которые оперативно актуализируются. Поэтому бронировать и арендовать площадь с RentPrice.ru легкого.

В США уже давно никто не ездит на осмотры квартир и домов: специалисты снимают 3D-презентации и выкладывают их в Сеть. Там их видят все желающие. Специалисты портала RentPrice.ru лично посещают все торговые и бизнес-центры и создают информативные 3D-ролики. Съемка ведется на специальное оборудование, закупленное в Европе. Таким образом, гуляя по сайту RentPrice.ru вы одновременно можете в 3D-формате прогуляться по всем свободным помещениям, увидеть, что находится в атриумах и где расположены самые проходные точки, оценить все значимые для вас моменты. Ролики и планы БТИ обновляются оперативно, по первому уведомлению от торгового или бизнес-центра.

Такие 3D-презентации — настоящее спасение для держателей франшиз. Тем, кто занят в этой сфере бизнеса, не нужно рассказывать как важно правильно выбрать точку продаж, оценить потоки покупателей и знать, кто из конкурентов работает рядом. RentPrice.ru - это агрегатор бизнес-недвижимости, доступный из любой точки мира всем, кто заинтересован в росте своего дела — и частным компания, и именитым федеральным сетям товаров и услуг. И липчане оценят все удобство и преимущества RentPrice.ru первыми!

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