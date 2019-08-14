Происшествия

55 минут назад

Автослесарь оказался мошенником

4 712
#мошенничество #ремонт
Автослесарь оказался мошенником

Мужчина брал деньги за ремонт, но к работе не приступал.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении автослесаря, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина еще до вынесения приговора признался в преступлении.

Суд установил, что автослесарь злоупотребил доверием клиента и прошлой зимой совершил мошенничество. Мастер встретил в гаражном кооперативе владельца «Hyundai XD-Accent». Иномарка сломалась, и хозяин самостоятельно не мог ее починить. Автослесарь предложил свою помощь. Он пообещал отремонтировать машину за 10 000 рублей. Владелец иномарки перечислил оплату, а слесарь даже и не брался за ремонт. Зато потребовал с заказчика еще 3 200 рублей. Владелец иномарки перечислил и эту сумму, но машина так и осталась неисправной. Поняв, что его обманули, мужчина написал на слесаря заявление.

Автослесарю вынесли обвинительный приговор. Ему придется провести 300 часов на обязательных работах.
4 712
#мошенничество #ремонт

Комментарии (4)

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Гыгы

6 минут назад
Это Бредик
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Ого

10 минут назад
Забыли наверное дописать 37 с половиной дней в гараже МВД бесплатно.
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гость 1

37 минут назад
* Elantra XD знаю,а что это за чудный зверь * XD-Accent»город 48 не подскажет?Слесарь оправдать,он не мог ремонтировать несуществующий в природе авто!
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жестянщик ашотик

47 минут назад
кардан слесарю в опу засунуть
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