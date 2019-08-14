Автослесарь оказался мошенником

Мужчина брал деньги за ремонт, но к работе не приступал.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении автослесаря, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина еще до вынесения приговора признался в преступлении.



Суд установил, что автослесарь злоупотребил доверием клиента и прошлой зимой совершил мошенничество. Мастер встретил в гаражном кооперативе владельца «Hyundai XD-Accent». Иномарка сломалась, и хозяин самостоятельно не мог ее починить. Автослесарь предложил свою помощь. Он пообещал отремонтировать машину за 10 000 рублей. Владелец иномарки перечислил оплату, а слесарь даже и не брался за ремонт. Зато потребовал с заказчика еще 3 200 рублей. Владелец иномарки перечислил и эту сумму, но машина так и осталась неисправной. Поняв, что его обманули, мужчина написал на слесаря заявление.



Автослесарю вынесли обвинительный приговор. Ему придется провести 300 часов на обязательных работах.

