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Липчанин продал арестованное приставами имущество

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#Приставы #УФССП #долги
Липчанин продал арестованное приставами имущество

Наказание может составить до 2-х лет лишения свободы.

Липчанину может грозить уголовная ответственность за то, что он продал арестованное судебными приставами у него имущество, а именно телевизор.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина задолжал 20 тысяч рублей, из-за чего приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника, а именно: два телевизора и сотовый телефон.

В ходе проверки режима хранения арестованного имущества, было обнаружено отсутствие одного из арестованных телевизоров. Из объяснения должника установлено, что имущество было продано им на рынке 9-го микрорайона г. Липецка.

В результате судебным приставом-исполнителем был составлен рапорт  об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного  ст.312 УК РФ. На основании рапорта возбуждено уголовное дело в отношении гражданина П. по ст.312 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Фото ok.ru/www46tv

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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (5)

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Показатели

4 минуты назад
что тут скажешь
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Алканы 15-го

4 минуты назад
Так он и хотел отдать долг!
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кк

26 минут назад
Товарища без средств легче посадить с него нечего взять --а у кого миллиарды --тех на домашнем аресте держат и сосут с них ворованные денежки и выходить отбирают у воров денежки и они идут другим ворам и мошенникам в погонах.
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100

45 минут назад
Ужас какой..нет товарищи этот липчанин просто пид"рас какой то прям!!Просто возмутительно....
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Каеф

54 минуты назад
Запугивайте, запугивайте, наши менты только и могут это делать. Посадить какого то хрена с завода китайских машин, который 50 млн $ проворовал они не могут. А этого виновного, запросто, тут всё ясно как белый день
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