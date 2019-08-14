Липчанин продал арестованное приставами имущество

Наказание может составить до 2-х лет лишения свободы.

Липчанину может грозить уголовная ответственность за то, что он продал арестованное судебными приставами у него имущество, а именно телевизор.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина задолжал 20 тысяч рублей, из-за чего приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника, а именно: два телевизора и сотовый телефон.

В ходе проверки режима хранения арестованного имущества, было обнаружено отсутствие одного из арестованных телевизоров. Из объяснения должника установлено, что имущество было продано им на рынке 9-го микрорайона г. Липецка.

В результате судебным приставом-исполнителем был составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст.312 УК РФ. На основании рапорта возбуждено уголовное дело в отношении гражданина П. по ст.312 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до двух лет.



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