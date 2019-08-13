Серьезное ДТП произошло в Тербунском районе

На дороге столкнулись две легковушки.

Сегодня вечером в Тербунском районе на 8 км автодороги «Тербуны-Казинка» произошло столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2110.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова выехало 1 отделение 26 ПСЧ «3 ПСО ФПС ГУ МЧС по Липецкой области». На месте ДТП спасатели осуществили отключение АКБ, деблокировали пострадавших, оказали помощь в перемещении пострадавших до машины СМП.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.

