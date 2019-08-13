Общество

18 минут назад

Серьезное ДТП произошло в Тербунском районе

27
#ДТП

На дороге столкнулись две легковушки.

Сегодня вечером в Тербунском районе на 8 км автодороги «Тербуны-Казинка» произошло столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2110.  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова выехало 1 отделение 26 ПСЧ «3 ПСО ФПС ГУ МЧС  по Липецкой области». На месте ДТП спасатели осуществили отключение АКБ, деблокировали пострадавших, оказали помощь в перемещении пострадавших до машины СМП.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены  в медучреждение.
27
#ДТП

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