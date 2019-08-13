Общество

сегодня, 16:59

В новом фельдшерско-акушерском пункте проверили наличие оборудования

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#здравоохранение
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В новом фельдшерско-акушерском пункте проверили наличие оборудования

Внеплановая проверка прошла сегодня в фельдшерско-акушерском пункте, который неделю назад открылся в посёлке силикатного завода. Поводом для проведения инспекции послужила распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы сразу после открытия из ФАПа было вывезено оборудование, которое, по мнению автора сообщения, принадлежит Грязинской МРБ и липецкой поликлинике №9.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сегодня заместитель главы региона Александр Ильин и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков посетили фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в административном здании липецкого силикатного завода. Проверяющие осмотрели кабинеты, поговорили с медицинским персоналом. По словам сотрудников ФАПа, учреждение работает в штатном режиме. В день здесь получают помощь 20-25 человек. Всё необходимое оборудование для медобслуживания населения и проведения необходимых процедур имеется в полном объёме.

Главный врач региона Юрий Шуршуков разъяснил, что ФАП является структурным подразделением городской поликлиники №9, и часть оборудования действительно была поставлена из нее. Однако без ущерба для работы поликлиники.

«Мы видим, что здравпункт полностью укомплектован. Всё оборудование присутствует на своих местах, – резюмировал Юрий Шуршуков. – Сейчас мы используем оснащение по временной схеме. Это стандартный рабочий механизм. В ближайшее время предстоит дополнительная закупка оборудования. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены».

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил, что в результате проверки нарушений в работе медучреждения не выявлено. В частности не подтвердилась информация о том, что у ФАПа нет лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Что касается информации о якобы отсутствии у ФАПа лицензии, то это откровенная дезинформация. У этого учреждения лицензия бессрочная, полученная ещё до проведения здесь капитального ремонта. Тем не менее, будем осуществлять контроль. Для нас главное, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь», – прокомментировал Александр Ильин.
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#здравоохранение
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Комментарии (2)

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Липецк

20 минут назад
А они в курсе что в роддомах круглый год горячей воды нет? Бедные женщины и новорожденные, лежяной водой подмываются
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Алканы 15-го

сегодня, 17:14
Главное, не забудьте рядом сотовую вышку поставить! И проведите вай-фай! И будет вам и рак и дурак
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