В новом фельдшерско-акушерском пункте проверили наличие оборудования

Внеплановая проверка прошла сегодня в фельдшерско-акушерском пункте, который неделю назад открылся в посёлке силикатного завода. Поводом для проведения инспекции послужила распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы сразу после открытия из ФАПа было вывезено оборудование, которое, по мнению автора сообщения, принадлежит Грязинской МРБ и липецкой поликлинике №9.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сегодня заместитель главы региона Александр Ильин и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков посетили фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в административном здании липецкого силикатного завода. Проверяющие осмотрели кабинеты, поговорили с медицинским персоналом. По словам сотрудников ФАПа, учреждение работает в штатном режиме. В день здесь получают помощь 20-25 человек. Всё необходимое оборудование для медобслуживания населения и проведения необходимых процедур имеется в полном объёме.



Главный врач региона Юрий Шуршуков разъяснил, что ФАП является структурным подразделением городской поликлиники №9, и часть оборудования действительно была поставлена из нее. Однако без ущерба для работы поликлиники.



«Мы видим, что здравпункт полностью укомплектован. Всё оборудование присутствует на своих местах, – резюмировал Юрий Шуршуков. – Сейчас мы используем оснащение по временной схеме. Это стандартный рабочий механизм. В ближайшее время предстоит дополнительная закупка оборудования. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены».



Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил, что в результате проверки нарушений в работе медучреждения не выявлено. В частности не подтвердилась информация о том, что у ФАПа нет лицензии на осуществление медицинской деятельности.



«Что касается информации о якобы отсутствии у ФАПа лицензии, то это откровенная дезинформация. У этого учреждения лицензия бессрочная, полученная ещё до проведения здесь капитального ремонта. Тем не менее, будем осуществлять контроль. Для нас главное, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь», – прокомментировал Александр Ильин.

