Общество
47 минут назад
Вместо ледовой арены в «Катящихся камнях» будет Дворец спорта
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Новое сооружение намерены создать на имеющемся недострое.
Региональное управление капитального строительства вновь взялось за многофункциональный спортивный комплекс «Катящиеся камни». На базе недостроенных зданий планируют построить Дворец спорта.
Под него отдают помещения так и не построенной ледовой арены. Проектировщикам придется изучать чертежи, на венгерском и русском языке, оценить степень готовности «камня» ледовой арены и прочность уже возведенных частей строения. Задача подрядчика - инструментально-техническое обследование долгостроя.
Сейчас управление капитального строительства занимается поиском подрядчиков. Аукцион на выполнение этих работ пройдет в конце августа. Стартовая стоимость контракта - 1 802 246 рублей. Разработка проектной документации станет частью реализации региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области».
Напомним, спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса.
Для перепрофилирования комплекса принято уже несколько решений. Так, чиновники от строительства решили отдать один из «камней» под футбольный манеж, который ранее не предусматривался проектом. Стоимость разработки проекта и сметы двухуровневой арены оценили в 33,8 млн рублей. Проект футбольного «камня» должен быть готов к осени 2019 года.
Первоначальный проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагал сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс включили подземную автостоянку на 350 машин, уличную парковку для более чем тысячи автомобилей. Открытие спортивного комплекса изначально было запланировано на 2016 год.
Под него отдают помещения так и не построенной ледовой арены. Проектировщикам придется изучать чертежи, на венгерском и русском языке, оценить степень готовности «камня» ледовой арены и прочность уже возведенных частей строения. Задача подрядчика - инструментально-техническое обследование долгостроя.
Сейчас управление капитального строительства занимается поиском подрядчиков. Аукцион на выполнение этих работ пройдет в конце августа. Стартовая стоимость контракта - 1 802 246 рублей. Разработка проектной документации станет частью реализации региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области».
Напомним, спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса.
Для перепрофилирования комплекса принято уже несколько решений. Так, чиновники от строительства решили отдать один из «камней» под футбольный манеж, который ранее не предусматривался проектом. Стоимость разработки проекта и сметы двухуровневой арены оценили в 33,8 млн рублей. Проект футбольного «камня» должен быть готов к осени 2019 года.
Первоначальный проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагал сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс включили подземную автостоянку на 350 машин, уличную парковку для более чем тысячи автомобилей. Открытие спортивного комплекса изначально было запланировано на 2016 год.
11 596
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