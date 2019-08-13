40 дополнительных камер видеонаблюдения установят на дорогах региона

Число пунктов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Липецкой области будет значительно увеличено. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации региона, в ходе брифинга сообщил начальник регионального управления административных органов Алексей Дуванов. Сейчас в областидействует пять стационарных комплексов, до конца года их количество вырастет в восемь раз.

«В этом году будет приобретено не менее сорока комплексов видеофиксации. До 2021 года они будут установлены, – сообщил Алексей Дуванов. – В мунициалитетах продолжится развитие системы «Безопасный город». Камеры будут устанавливаться современные, с хорошей разрешающей способностью, позволяющие идентифицировать лица и фиксировать номера машин, движущихся со скоростью до 150 километров в час».



По итогам семи месяцев 2019 года в регионе сохраняется тенденция к сокращению основных показателей аварийности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП снизилось со 106 до 83 человек. Однако число ДТП с участием детей не сокращается. За первое полугодие четыре ребёнка погибли на дорогах региона, 135 получили травмы. По словам Алексея Дуванова, работе с подрастающим поколением в Липецкой области будет уделено особое внимание. В частности для обучения детей правилам дорожного движения будет закуплено пять мобильных автогородков, четыре из которых будут установлены в Липецке, один – в городе Грязи. Подобный комплекс уже действует в Ельце.



Также Алексей Дуванов сообщил, что в целях улучшения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в ближайшее время будет закуплено три специализированных автомобиля скорой помощи. Неотложки класса C предназначены для интенсивной терапии и реанимации.



«Перед нами поставлена цель – к 2024 снизить гибель людей на дорогах региона с 19 до 4 человек на 100 тысяч населения. Мы обязательно должны этого достигнуть. Главное – комплексный подход к решению поставленной задачи», – подытожил начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов.

