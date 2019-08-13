Общество

сегодня, 14:25

40 дополнительных камер видеонаблюдения установят на дорогах региона

6 965
#дорожное движение
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40 дополнительных камер видеонаблюдения установят на дорогах региона

Число пунктов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Липецкой области будет значительно увеличено. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации региона, в ходе брифинга сообщил начальник регионального управления административных органов Алексей Дуванов. Сейчас в областидействует пять стационарных комплексов, до конца года их количество вырастет в восемь раз.

«В этом году будет приобретено не менее сорока комплексов видеофиксации. До 2021 года они будут установлены, – сообщил Алексей Дуванов. – В мунициалитетах продолжится развитие системы «Безопасный город». Камеры будут устанавливаться современные, с хорошей разрешающей способностью, позволяющие идентифицировать лица и фиксировать номера машин, движущихся со скоростью до 150 километров в час».

По итогам семи месяцев 2019 года в регионе сохраняется тенденция к сокращению основных показателей аварийности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП снизилось со 106 до 83 человек. Однако число ДТП с участием детей не сокращается. За первое полугодие четыре ребёнка погибли на дорогах региона, 135 получили травмы. По словам Алексея Дуванова, работе с подрастающим поколением в Липецкой области будет уделено особое внимание. В частности для обучения детей правилам дорожного движения будет закуплено пять мобильных автогородков, четыре из которых будут установлены в Липецке, один – в городе Грязи. Подобный комплекс уже действует в Ельце.

Также Алексей Дуванов сообщил, что в целях улучшения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в ближайшее время будет закуплено три специализированных автомобиля скорой помощи. Неотложки класса C предназначены для интенсивной терапии и реанимации.

«Перед нами поставлена цель – к 2024 снизить гибель людей на дорогах региона с 19 до 4 человек на 100 тысяч населения. Мы обязательно должны этого достигнуть. Главное – комплексный подход к решению поставленной задачи», – подытожил начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов.
6 965
#дорожное движение
3

Комментарии (6)

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Жесть

11 минут назад
Очередной сбор в помощь правительству,мало всё им
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Убедительная просьба

18 минут назад
Установите камеры наблюдения на кольце около «Европы», на пересечении улиц Катукова и Стаханова.
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гость

25 минут назад
На площ Революции были 2 камеры ростелекома, сняли по неизвестной причине, а утром и вечером там пробки и очень аварийно! Верните!!! Наверное из-за чиновников мэрии, чтоб не видели когда, на работу, с работы, и днем ..
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прохор

32 минуты назад
а! Очередной распил и отмывание денег.
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Прошу пардону,

38 минут назад
что же теперь придется ездить со скоростью более 150 км/ч?(((
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999

59 минут назад
В зад себе затолкайте,толку от них нет даже масквабад признал
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