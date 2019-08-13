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На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы.
«Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным», — пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин.
При этом сокращение числа компаний в данной сфере противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 млн.