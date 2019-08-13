В России

50 минут назад

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

105
#Грузия #туризм
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.   

По его словам, в закавказскую республику продолжают приезжать граждане РФ наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время, добавил он.   

«Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ. — Было четко и ясно сказано, что всё в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные». 

Как рассказали «Известиям» собеседники в дипломатических кругах, перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года, если ситуация кардинально не поменяется. 

«Россия обозначила условия возобновления полетов — прекращение русофобской политики и риторики, в том числе со стороны властей Грузии», — указал собеседник издания. 

 

При этом павительство республики не может быстро решить проблему русофобии в обществе, поскольку само и способствовало росту напряженности, сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. 
105
#Грузия #туризм

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

48 минут назад

В России
Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола
#железная дорога #животные
Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола

57 минут назад

В России
44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли
#наркотики
44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли

сегодня, 12:58

В России
Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож
#нож #несчастный случай
Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож

вчера, 13:27

В России
Тела четверых человек нашли в туристической палатке
#туристы #газ
Тела четверых человек нашли в туристической палатке

вчера, 13:19

В России
Украинская модель Playboy умерла в Москве из-за наркотиков
#наркотики #передозировка
Украинская модель Playboy умерла в Москве из-за наркотиков

вчера, 13:13

В России