59 минут назад
Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола
Попавший в товарный вагон сокол-чеглок довольно долго путешествовал и чуть не умер от голода и жажды, пока его не заметили люди.
– Очень большая удача для птицы, что такие люди есть, что не оставили непонятное без внимания, – написали специалисты кемеровского центра реабилитации животных в Сети.
Птицу обследовали. Выяснилось, что у сокола ни переломов, ни травм нет. Ему нужно только набраться сил и окрепнуть к осеннему отлету.