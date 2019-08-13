В России

59 минут назад

Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола

118
#железная дорога #животные
Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола

Попавший в товарный вагон сокол-чеглок довольно долго путешествовал и чуть не умер от голода и жажды, пока его не заметили люди.

Молодой сокол-чеглок, у которого еще не совсем сошел цыплячий пух с головы, отправился в один из первых полетов и каким-то образом попал в товарный вагон. Выбраться на волю самостоятельно он не сумел и довольно долго колесил по Кемеровской области, пишет VSE42.RU. На одной из кузбасских станций внимательные сотрудники заметили перед погрузкой, что в вагоне что-то шевелится, и пошли смотреть. Птица к тому моменту уже была обезвожена и смертельно голодна. Нашедшие птенца подобрали для сокола подходящую пищу и доставили в Центр реабилитации животных в Кемерове.

– Очень большая удача для птицы, что такие люди есть, что не оставили непонятное без внимания, – написали специалисты кемеровского центра реабилитации животных в Сети.

Птицу обследовали. Выяснилось, что у сокола ни переломов, ни травм нет. Ему нужно только набраться сил и окрепнуть к осеннему отлету.

118
#железная дорога #животные

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

48 минут назад

В России
#Грузия #туризм
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

49 минут назад

В России
44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли
#наркотики
44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли

сегодня, 12:58

В России
Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож
#нож #несчастный случай
Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож

вчера, 13:27

В России
Тела четверых человек нашли в туристической палатке
#туристы #газ
Тела четверых человек нашли в туристической палатке

вчера, 13:19

В России
Украинская модель Playboy умерла в Москве из-за наркотиков
#наркотики #передозировка
Украинская модель Playboy умерла в Москве из-за наркотиков

вчера, 13:13

В России