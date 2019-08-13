Железнодорожники спасли залетевшего в вагон молодого сокола

Попавший в товарный вагон сокол-чеглок довольно долго путешествовал и чуть не умер от голода и жажды, пока его не заметили люди.









– Очень большая удача для птицы, что такие люди есть, что не оставили непонятное без внимания, – написали специалисты кемеровского центра реабилитации животных в Сети.



Птицу обследовали. Выяснилось, что у сокола ни переломов, ни травм нет. Ему нужно только набраться сил и окрепнуть к осеннему отлету.



Молодой сокол-чеглок, у которого еще не совсем сошел цыплячий пух с головы, отправился в один из первых полетов и каким-то образом попал в товарный вагон. Выбраться на волю самостоятельно он не сумел и довольно долго колесил по Кемеровской области, пишет VSE42.RU . На одной из кузбасских станций внимательные сотрудники заметили перед погрузкой, что в вагоне что-то шевелится, и пошли смотреть. Птица к тому моменту уже была обезвожена и смертельно голодна. Нашедшие птенца подобрали для сокола подходящую пищу и доставили в Центр реабилитации животных в Кемерове.– Очень большая удача для птицы, что такие люди есть, что не оставили непонятное без внимания, – написали специалисты кемеровского центра реабилитации животных в Сети.Птицу обследовали. Выяснилось, что у сокола ни переломов, ни травм нет. Ему нужно только набраться сил и окрепнуть к осеннему отлету.