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44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли

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#наркотики
44-летний житель Кузбаса хранил дома 55 килограммов конопли

Полицейским он заявил, что хранил наркотик для личного потребления.

44-летний житель города Белова Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в хранении крупной партии наркотического вещества.

Как сообщает VSE42.RU, полицейские нашли в одной из надворных построек домовладения мужчины десять мешков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой около 55 килограммов, что является крупным размером.

– Следствием установлено, что обвиняемый заготовил наркотик для личного потребления, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина предъявили обвинение в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства. Теперь фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области
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#наркотики

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