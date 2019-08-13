Сельского чиновника будут судить за махинации с землей

Прокуратурой Липецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу главы администрации одного из сельских поселений по обвинению в превышении должностных полномочий.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что глава администрации сельского поселения, изготовил четыре фиктивные выписки на право бессрочного пользования земельными участками, общей площадью более 5 000 кв.м. Ущерб нанесенный Липецкому району оценивается в сумму более 900 тысяч рублей.



Вину в совершении преступления глава поселения не признал, выдвинув свою версию произошедшего.



Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения. Сельскому чиновнику грозит крупный штраф или заключение на срок до семи лет.

