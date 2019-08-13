Происшествия

сегодня, 10:49

Сельского чиновника будут судить за махинации с землей

8 1286
#превышение служебных полномочий
1
Сельского чиновника будут судить за махинации с землей

Прокуратурой Липецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу главы администрации одного из сельских поселений по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что глава администрации сельского поселения, изготовил четыре фиктивные выписки на право бессрочного пользования земельными участками, общей площадью более 5 000 кв.м. Ущерб нанесенный Липецкому району оценивается в сумму более 900 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления глава поселения не признал, выдвинув свою версию произошедшего.

Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения. Сельскому чиновнику грозит крупный штраф или заключение на срок до семи лет.
8 1286
#превышение служебных полномочий
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Грех

21 минуту назад
Толик, 300 участков на родственников переписать)))
ответить

Толик

23 минуты назад
Землей торговать- это грех! За решетку его!
ответить

Скромный какой то чиновник

44 минуты назад
5000 метров-это 5 участок по 10 соток. Всего лишь. Крючкова смеётся наверно... скажет как мало надо)))
ответить

сёрфер

54 минуты назад
а вот если бы и срок влепили и конфискацию забабахали вот тогда красотища была бы) зря её всё таки отменили...
ответить

Это я

58 минут назад
В Рогожино отработайте по вопросу с махинациями земельными
ответить

Ели пукали

сегодня, 11:08
50 соток земли каждая сотка может стоить до 50тр, те спыздил на 2,5 ляма, а ущерб на 900 тыр, + условное, те воровать выгодно
ответить

Мычат вместе

сегодня, 11:02
Какой штраф? Сколько?
ответить

231

сегодня, 10:59
о каком поселении речь??
ответить

Еще в рубрике

80-летний старик из-за межи забил соседку молотком
#убийство
5
80-летний старик из-за межи забил соседку молотком

26 минут назад

Происшествия
Слесаря из Лебедяни с помощью страниц колдунов обманывала мошенница из Волгодонска
#мошенничество
7
Слесаря из Лебедяни с помощью страниц колдунов обманывала мошенница из Волгодонска

сегодня, 10:38

Происшествия
В Липецке подросток с пулей под кожей попал в больницу
#несчастный случай #стрельба
3
В Липецке подросток с пулей под кожей попал в больницу

сегодня, 10:20

Происшествия
Бомжующая пара обогревала свое жилище крестами с кладбища
#бомжи #кладбище #кража
87
Бомжующая пара обогревала свое жилище крестами с кладбища

сегодня, 10:03

Происшествия
В Липецке сбили 15-летнего велосипедиста
#авария #ДТП
1
В Липецке сбили 15-летнего велосипедиста

сегодня, 09:50

Происшествия
55-летняя ельчанка лишилась денег после звонка афериста
#мошенничество
12
55-летняя ельчанка лишилась денег после звонка афериста

сегодня, 08:37

Происшествия