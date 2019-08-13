сегодня, 10:49
Сельского чиновника будут судить за махинации с землей
Прокуратурой Липецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу главы администрации одного из сельских поселений по обвинению в превышении должностных полномочий.
Вину в совершении преступления глава поселения не признал, выдвинув свою версию произошедшего.
Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения. Сельскому чиновнику грозит крупный штраф или заключение на срок до семи лет.
Грех
Толик
Скромный какой то чиновник
сёрфер
Это я
Ели пукали
Мычат вместе
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