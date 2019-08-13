Общество
21 минуту назад
Липчане реже всех в России болеют гепатитом
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Медики обобщили данные о распространении заболевания в стране.
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России. На основе этой информации RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием. Вирусный гепатит — это воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.
На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 000 населения. Второе место оказалось у Магаданской области — 2068,8 случая, третье занял Ямало-Ненецкий автономный округ - 1863 случая. Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области - 50,6 человек на 100 000 населения. Также хорошие показатели у Калмыкии (147,4), в Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).
Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая).
На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 000 населения. Второе место оказалось у Магаданской области — 2068,8 случая, третье занял Ямало-Ненецкий автономный округ - 1863 случая. Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области - 50,6 человек на 100 000 населения. Также хорошие показатели у Калмыкии (147,4), в Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).
Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая).
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Потому что