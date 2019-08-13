Бомжующая пара обогревала свое жилище крестами с кладбища

Мужчина и женщина зимовали в районе усманского погоста.

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Усманский районный суд вынес приговор двум бомжам, воровавшим кресты с кладбища у деревни Терновка под Усманью. За серию краж ответили 45-летний мужчина из Ростовской области и 44-летняя женщина из Кировской области.Они на зимовку прибились к деревенскому кладбищу под Усманью. В сторожке на окраине погоста они провели период с декабря 2018 года по март 2019 года. Для обогрева укрытия мужчине и женщине нужны были дрова. Вместо них бомжи решили использовать деревянные кресты с кладбища. Следствию удалось установить, что бомжи выломали и сожгли 17 дубовых и сосновых крестов стоимостью до 5 000 рублей каждый. Злоумышленников задержали 2 марта. Пара призналась в преступлениях, содействовала следствию.Суд вынес обвинительный приговор и наказал бомжей исправительными работами. Мужчина и женщина отработают по одному году и одному месяцу. 10% их дохода будет перечисляться в доход государства.