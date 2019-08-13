Происшествия

52 минуты назад

Бомжующая пара обогревала свое жилище крестами с кладбища

14 777
#бомжи #кладбище #кража
Бомжующая пара обогревала свое жилище крестами с кладбища

Мужчина и женщина зимовали в районе усманского погоста.

Усманский районный суд вынес приговор двум бомжам, воровавшим кресты с кладбища у деревни Терновка под Усманью. За серию краж ответили 45-летний мужчина из Ростовской области и 44-летняя женщина из Кировской области.

Они на зимовку прибились к деревенскому кладбищу под Усманью. В сторожке на окраине погоста они провели период с декабря 2018 года по март 2019 года. Для обогрева укрытия мужчине и женщине нужны были дрова. Вместо них бомжи решили использовать деревянные кресты с кладбища. Следствию удалось установить, что бомжи выломали и сожгли 17 дубовых и сосновых крестов стоимостью до 5 000 рублей каждый. Злоумышленников задержали 2 марта. Пара призналась в преступлениях, содействовала следствию.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал бомжей исправительными работами. Мужчина и женщина отработают по одному году и одному месяцу. 10% их дохода будет перечисляться в доход государства.

Фото: https://vk.com/ysman48

14 777
#бомжи #кладбище #кража

Комментарии (14)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
Старец 7, это преследовалось законом
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гость

5 минут назад
Иван, кто слово космонавтика придумал , не подскажешь ?
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Иван

5 минут назад
Одной из бед того времени - это зажиточные крестьяне, которые задерживали у себя хлеб и не хотели продавать его по государственным ценам. По этому нужно понимать, что не просто так совпала голодовка с борьбой с кулаками. Зажиточных крестьян - кулаков, которые использовали труд беднейших крестьян, было не много, но они влияли на поставки хлеба. Хлеб нужен был городу, в это время полным ходом шла индустриализация. А кулак просто спекулировал продуктами. Коллективизация была необходима, для того что бы обезопасить страну продуктами.
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гость

6 минут назад
Иван, ты умом не тронулся ?
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Старец 7

18 минут назад
И термин "бомж" появился как раз во времена Сталина, когда бежавшие в город из колхозов крестьяне, не имея документов, вынуждены были скрываться, живя где придётся, но постоянного места жительства и прописки не имея.
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Старец 7

21 минуту назад
Перри Мейсон, были-но не искусствено созданные, как у нас, когда конфискованные продукты предпочитали сгноить, но не вернуть колхознику.
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Старец 7

23 минуты назад
Иван, и в тот же период был голод 1932-1933 годов, когда в Харькове, например, каждое утро подбирали до 250 трупов-не убитых, а умерших от голода. В моргах отмечали, что у многих трупов вырезана печень. Были случаи поимок на базаре торговок пирожками с человеческой печенью. Между тем, в эти же годы СССР поставил на экспорт 3,41 млн. тонн зерна, 47 тыс.мясомомолочных продуктов по таким низким ценам, что наше правительство обвинили в демпинге. Позже, когда Черчилль в Ялте выражал Сталину соболезнования по поводу потерь в войне, тот ответил: " В коллективизацию мы потеряли не меньше".
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Перри Мейсон

29 минут назад
Старец 7, голодовки и при Гувере были...При Сталине бомжей не было...
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Иван

34 минуты назад
В период правления Сталина наша страна достигла апогея развития. Не одна нация не стала такой образованной как в период 20 - 50 - х годов. Образование, медицина, наука - вышли на новый уровень. Появление атома и выход в космос - это заслуга государства во главе с коммунистической партией.
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Старец 7

38 минут назад
Перри Мейсон, при всём уважении-при Сталине похуже было, голодовки с людоедством.
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