Яблочный Спас отметят на историческом пруду

В районе ЛТЗ пройдут народные гуляния организованные местными жителями

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На пруду 3-го участка микрорайона ЛТЗ, в районе улице Олега Кошевого, местные жители организуют празднование Яблочного Спаса. Праздник начнут отмечать за день до официальной церковной даты (19 августа), в воскресенье 18-го, так как этот день является выходным.Организует мероприятие известный в ЛТЗ общественник, председатель местного ТОСа Евгений Тихонов, который не первый год занимается благоустройством 3-го участка, сорганизовав местных жителей. Так, ранее он и жители района расчистили и благоустроили местный пруд, дав ему вторую жизнь. Пруд – исторический, еще 150 лет он служил пожарным и оросительным водоемом при местном лесничестве. На его берегах Тихонов со товарищи проводят различные мероприятия и устраивают праздники. Например, в 2018 году на берегу пруда действовала неофициальная фан-зона Чемпионата мира по футболу.В воскресенье 18 августа Евгений Тихонов приглашает всех в гости на пруд на празднование Яблочного Спаса. Начало в 12.00. На пруду можно будет освятить яблоки, для чего будет приглашен священник. Также Евгений Тихонов приглашает желающих принять участие в ярмарке, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.