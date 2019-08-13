Общество

сегодня, 09:50

Яблочный Спас отметят на историческом пруду

6 948
#Яблочный Спас
Яблочный Спас отметят на историческом пруду

В районе ЛТЗ пройдут народные гуляния организованные местными жителями

На пруду 3-го участка микрорайона ЛТЗ, в районе улице Олега Кошевого, местные жители организуют празднование Яблочного Спаса. Праздник начнут отмечать за день до официальной церковной даты (19 августа), в воскресенье 18-го, так как этот день является выходным.

Организует мероприятие известный в ЛТЗ общественник, председатель местного ТОСа Евгений Тихонов, который не первый год занимается благоустройством 3-го участка, сорганизовав местных жителей. Так, ранее он и жители района расчистили и благоустроили местный пруд, дав ему вторую жизнь. Пруд – исторический, еще 150 лет он служил пожарным и оросительным водоемом при местном лесничестве. На его берегах Тихонов со товарищи проводят различные  мероприятия и устраивают праздники. Например, в 2018 году на берегу пруда действовала неофициальная фан-зона Чемпионата мира по футболу.

В воскресенье 18 августа Евгений Тихонов приглашает всех в гости на пруд на празднование Яблочного Спаса. Начало в 12.00.  На пруду можно будет освятить яблоки, для чего будет приглашен священник. Также Евгений Тихонов приглашает желающих принять участие в ярмарке, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

 Фото: vk.com/id435027771

6 948
#Яблочный Спас

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хо ро шо !

19 минут назад
без жрецов древнего ближневосточного культа теперь ни один "праздник" не обходится..
ответить

DGahan

36 минут назад
Алкан с 15-го, неплохой слог
ответить

Алкан с 15-го

48 минут назад
ЛТЗ мне нравится. Люблю туда приезжать погулять в лесу и в центре. Все чинно: шастают цыгане, черпают задами асфальт вьетнамки. Важно вышагивают как пеликаны пьяные алканы
ответить

048

53 минуты назад
Молодцы, на лтз, вообще многое жители сами делают по благоустройству, не то что нынешние жильцы в новых районах, только от власти требуют
ответить

Старец 7

54 минуты назад
Хорошая идея, праздник на природе-это всегда хорошо. Главное, чтобы не загадили там ничего.
ответить

Гыгы

сегодня, 09:54
Вот будет там алкашни! Все алканы ЛТЗ сползутся!
ответить

Еще в рубрике

Липчане реже всех в России болеют гепатитом
#гепатит #статистика
1
Липчане реже всех в России болеют гепатитом

20 минут назад

Общество
В Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов
#проект #помощь
15
В Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов

сегодня, 09:45

Общество
Из-за просроченного пива магазин закрыли на месяц
#нарушение #проверка #магазин
5
Из-за просроченного пива магазин закрыли на месяц

сегодня, 09:20

Общество
На время ремонта улицы Ильича изменены схемы движения автобусов
#транспорт #дорожные работы
3
На время ремонта улицы Ильича изменены схемы движения автобусов

сегодня, 09:04

Общество
Портрет Сергея Бодрова завершен
#граффити #Сергей Бодров
37
Портрет Сергея Бодрова завершен

сегодня, 08:55

Общество
В Липецке планируют создать новую гребную базу
#гребной спорт
45
В Липецке планируют создать новую гребную базу

вчера, 18:03

Общество