Из-за просроченного пива магазин закрыли на месяц

В работе торговой точки нашли массу нарушений.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области провели проверку магазина, работающего в Лебедянском районе. Проверяющие нашли массу нарушений. Так, магазин не оборудован туалетом и фасовочным отделением, на прилавках оказалось печенье без маркировки, были нарушены требования к продаже колбасы, велась торговля просроченным пивом, не все холодильники были оснащены термометрами, отсутствовали дезинфицирующие средства и условия для раздельного хранения домашней и санитарной одежды. Сигареты продавали без оформления прейскуранта цен, перечисляет перечень нарушений управление Роспотребнадзора по Липецкой области



За выявленные правонарушения в отношении владельца магазина были возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция с истекшим сроком годности снята с реализации. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Судом было вынесено постановление о приостановлении работы магазина на 30 суток.