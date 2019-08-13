Общество

сегодня, 09:20

Из-за просроченного пива магазин закрыли на месяц

5 878
#нарушение #проверка #магазин
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Из-за просроченного пива магазин закрыли на месяц

В работе торговой точки нашли массу нарушений.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области провели проверку магазина, работающего в Лебедянском районе. Проверяющие нашли массу нарушений. Так, магазин не оборудован туалетом и фасовочным отделением, на прилавках оказалось печенье без маркировки, были нарушены требования к продаже колбасы, велась торговля просроченным пивом, не все холодильники были оснащены термометрами, отсутствовали дезинфицирующие средства и условия для раздельного хранения домашней и санитарной одежды. Сигареты продавали без оформления прейскуранта цен, перечисляет перечень нарушений управление Роспотребнадзора по Липецкой области

За выявленные правонарушения в отношении владельца магазина были возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция с истекшим сроком годности снята с реализации. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Судом было вынесено постановление о приостановлении работы магазина на 30 суток.
5 878
#нарушение #проверка #магазин
2

Комментарии (5)

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Нюрка

32 минуты назад
Надо вовремя деньги занести проверяющим и всё будет хорошо. Если они не продаются, то они давно куплены.
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Алканы 15-го

сегодня, 09:49
Мишка Узбек торгует тухлым пивасом. Надыся, взяли у черного, дристали 2 дня!
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Ветеран

сегодня, 09:44
В доме по ул. Терешковой, 10/1 есть пивняк - "Пивчище", не по-нашему на нем написано... Вот, в нем пиво частенько кислое и бодяжное продают! Один раз, в их рыгаловке пива попил, и до дома еле добежал... Дpистал на толчке так смачно, что соседи, наверное, завидовали!
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Алка с Зажигалки

сегодня, 09:33
Круто обходятся в районах. А в Липецке слабо проверить тухляк? Например, появились надписи на ценниках "не содержит растительного жира". Во, дурят народ! 72,5 никогда маслом не был. Это маргарин с пальмочкой!
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Старец 7

сегодня, 09:29
Везёт же людям с работой-ходить по пивнушкам, пиво пробовать, и за это ещё зарплату получать. Песня!
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