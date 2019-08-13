Общество

18 минут назад

На время ремонта улицы Ильича изменены схемы движения автобусов

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#транспорт #дорожные работы
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На время ремонта улицы Ильича изменены схемы движения автобусов
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с началом очередного этапа ремонтных работ на ул. Ильича с 13 августа  до окончания работ в движение общественного транспорта вносятся следующие изменения:

 движение автобусов по муниципальным маршрутам № 33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок, ЛТЗ», № 323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», № 379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться в прямом направлении по схеме «… - ул. Жуковского – ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – остановочный пункт «Рыночная площадь», в обратном направлении по схеме «остановочный пункт «Рыночная площадь» - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршрутам»;

движение автобусов по муниципальному маршруту № 19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова» будет осуществляться по схеме «… - ул. Жуковского - ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – ул. Седова – ул. Воронежская - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршруту».

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

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#транспорт #дорожные работы
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Комментарии (1)

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Старец 7

6 минут назад
И надолго эта карусель, когда планируют закончить?
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