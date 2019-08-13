Происшествия

44 минуты назад

55-летняя ельчанка лишилась денег после звонка афериста

4 248
#мошенничество
55-летняя ельчанка лишилась денег после звонка афериста

Женщине сообщили об обмене банковской карты.

12 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница Ельца. Еще в июле ей позвонили якобы из банка и сообщили об обмене ее банковской карты.

- Звонивший, под предлогом обмена карты ельчанки на новую, получил доступ к ее счету, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Несколько недель она ждала карту, а затем обнаружила, что с ее счета пропали 32400 рублей и обратилась в полицию. 

Полицейские проводят проверку по заявлению ельчанки.
4 248
#мошенничество

Комментарии (4)

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@

7 минут назад
Злому. И на старуху бывает проруха. А действительно, находят кого-нибудь?
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Алканы 15-го

7 минут назад
Нечего во всяких шестерочках брать халявные карточки, а потом звонить, чтобы активировать их. И хлоп- мышеловка! Мы никогда не берем карточки скидок. Мы также не покупаем прохимиченную зелень на мини-рынке 15 мкр. Особенно у горянки Машки
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Старец 7

9 минут назад
Обманывают чуть не каждый день, а вот находят ли кого из преступников?
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Злой

13 минут назад
Ибо, нех*й было щелкать клювом... 55 годков, а мозг как у наивной школьницы!
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