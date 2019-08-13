55-летняя ельчанка лишилась денег после звонка афериста

Женщине сообщили об обмене банковской карты.

12 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница Ельца. Еще в июле ей позвонили якобы из банка и сообщили об обмене ее банковской карты.



- Звонивший, под предлогом обмена карты ельчанки на новую, получил доступ к ее счету, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Несколько недель она ждала карту, а затем обнаружила, что с ее счета пропали 32400 рублей и обратилась в полицию.



Полицейские проводят проверку по заявлению ельчанки.

