Из-за столкновения двух пассажирских автобусов в Липецке образовалась пробка на дороге

На перекрёстке Водопьянова и Меркулова произошло ДТП с участием двух автобусов.

В результате столкновения оба получили незначительные повреждения, но образовали пробку.



"Волгобас" 323-го маршрута встал поперёк потока улицы Водопьянова в сторону кольцевой. "Мерседес" маршрута №347 закрыл полосу, по которой поток с улицы Водопьянова поворачивает на Меркулова.



В результате ремонта проспекта Победы этот участок и так стал достаточно напряженным.