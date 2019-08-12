Происшествия

сегодня, 15:28

Из-за столкновения двух пассажирских автобусов в Липецке образовалась пробка на дороге

9 1495
#дтп #пробка
Из-за столкновения двух пассажирских автобусов в Липецке образовалась пробка на дороге

На перекрёстке Водопьянова и Меркулова произошло ДТП с участием двух автобусов. 

В результате столкновения оба получили незначительные повреждения, но образовали пробку.

"Волгобас" 323-го маршрута  встал поперёк потока улицы Водопьянова в сторону кольцевой. "Мерседес" маршрута №347 закрыл полосу, по которой поток с улицы Водопьянова поворачивает на Меркулова.

В результате ремонта проспекта Победы этот участок и так стал достаточно напряженным.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
9 1495
#дтп #пробка

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гайцов надо туда

10 минут назад
Извените люди добрые других вариантов нет, руководство не позаботилось об увеличении времени в рейсе, а как всегда виноват водятел)))
ответить

Август

21 минуту назад
Закрыли проспект!, когда откроется дублер Проспекта Победы?
ответить

ГАЙцов надо туда

34 минуты назад
Задолбали автобусники из крайнего правого !!!! ряда поворачивать на Меркулова. И с такой уверенностью и наглостью, словно по главной дороге следуют!
ответить

Корректор

35 минут назад
Где улица ВодоБьянова в Липецке?
ответить

Закрыли проспект!

38 минут назад
Будьте добры обеспечить движение по другим улицам!
ответить

гаи

43 минуты назад
Доповорачивались с правой полосы налево автобусники на этом перекрестке.
ответить

Гость

44 минуты назад
Там уже никто не стесняется из среднего ряда повернуть налево, хотя с него можно только прямо ехать. Поэтому и бьются.
ответить

Михалыч

53 минуты назад
Там гайцов надо ставить с 8-00 до 20-00,и бабок нагребут и план по штрафам выполнят
ответить

008

56 минут назад
Вчера №323 жестко подрезал 35-тый автобус на ост ул Терешковой.
ответить

Еще в рубрике

В Усмани обокрали спящего на остановке мужчину
#кража #телефон
2
В Усмани обокрали спящего на остановке мужчину

сегодня, 15:30

Происшествия
Вандалы испортили культурное граффити
#вандалы #граффити
27
Вандалы испортили культурное граффити

сегодня, 14:14

Происшествия
Среди погибших в страшной аварии на трассе Воронеж-Тамбов есть жители Липецкой области
#дтп
19
Среди погибших в страшной аварии на трассе Воронеж-Тамбов есть жители Липецкой области

сегодня, 13:34

Происшествия
Многодетная доярка промышляла квартирными кражами
#кража
31
Многодетная доярка промышляла квартирными кражами

сегодня, 12:13

Происшествия
За выходные на дорогах Липецкой области погибли три человека
#дтп
7
За выходные на дорогах Липецкой области погибли три человека

сегодня, 10:47

Происшествия
За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии
#мошенничество #кража
30
За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии

сегодня, 10:11

Происшествия