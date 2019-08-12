Происшествия
сегодня, 15:28
Из-за столкновения двух пассажирских автобусов в Липецке образовалась пробка на дороге
На перекрёстке Водопьянова и Меркулова произошло ДТП с участием двух автобусов.
В результате столкновения оба получили незначительные повреждения, но образовали пробку.
"Волгобас" 323-го маршрута встал поперёк потока улицы Водопьянова в сторону кольцевой. "Мерседес" маршрута №347 закрыл полосу, по которой поток с улицы Водопьянова поворачивает на Меркулова.
В результате ремонта проспекта Победы этот участок и так стал достаточно напряженным.
"Волгобас" 323-го маршрута встал поперёк потока улицы Водопьянова в сторону кольцевой. "Мерседес" маршрута №347 закрыл полосу, по которой поток с улицы Водопьянова поворачивает на Меркулова.
В результате ремонта проспекта Победы этот участок и так стал достаточно напряженным.
Гайцов надо туда
Август
ГАЙцов надо туда
Корректор
Закрыли проспект!
гаи
Гость
Михалыч
008