В Липецке при капремонте кровель начали применять немецкие технологии

По программе капитального ремонта сейчас идет ремонт кровель более чем на 100 многоэтажках региона, на 54 домах работы завершены, на остальных – в процессе выполнения.

«Кровля тот вид работ, которому мы уделяем в этом году особое внимание. К сожалению, первое, что я увидел, придя в начале этого года в качестве руководителя в Фонд это жалобы от жителей, в том числе на протечки кровель, что категорически недопустимо. Поэтому мы перестроили работу в этом вопросе. Во-первых, мы включили утепление при ремонте кровель, во-вторых, четко следим за качеством материалов, а также за соблюдением технологии производства работ. Ну и, конечно, мы изучаем опыт коллег из других регионов по применению новых технологий» - прокомментировал и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.







Дом №40 по улице Циолковского в Липецке стал первым в регионе, где подрядчики апробируют новую технологию — в качестве основания под нанесение мягкой кровли они используют полусухую стяжку. Данная технология популярна во всем мире, а родиной разработки является Германия. Липецкие подрядчики познакомились с технологией в Москве, опыт данных работ у них уже есть. Для приготовления растворов используют специальную установку, замес производится на стройплощадке у многоквартирного дома, подача готового раствора на кровлю происходит по трубопроводам. Одной из особенностей полусухой стяжки является меньшее использование воды при приготовлении раствора. Обработка затирочными машинами придает прочность и позволяет добиться практически идеального выравнивания. У кровли, отремонтированной с использованием полусухой стяжки, повышаются теплоизоляционные свойства, еще один из плюсов – долговечность. Сами строители видят преимущество технологии также в скорости выполнения работ, а также в том, что при выполнении подобной работы не потребуется прибегать к использованию грузоподъемных механизмов.

Пока данную технологию строители использовали на одном многоквартирном доме, в будущем в Фонде планируют растиражировать новый опыт при ремонте кровель многоквартирных домов свыше 9-ти этажей.



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